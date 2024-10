エリック・マーティンが11月27日にリリースする、JPOPの名曲などを英語カバーした楽曲シリーズのコンプリートベスト『MR. VOCALIST COMPLETE BEST』の、ファンのリクエスト投票による収録楽曲が決定した。

(関連:生田絵梨花、全方位に成長を遂げたパフォーマンス力 新たな挑戦欲も垣間見せたツアー『capriccioso』)

収録楽曲は、「PRIDE」「HERO」「川の流れのように」「いつかのメリークリスマス」「Forever Love」など、これまでにリリースされた同シリーズのアルバムから、ファンのリクエストによって決定。9月24日から10月4日の間、エリックのオフィシャルホームページでリクエストを募ったが、短期間の受付にもかかわらず、さまざまな楽曲へのリクエストが集まったため、急遽初回生産限定盤と通常盤に2形態でリリースされることとなった。

初回生産限定盤はエリックが参加した、ボイス・オブ・ユース JAPANチャリティーソングの新曲「I'll be there just for you」をボーナストラックとして収録したCD2枚組に加え、ライブ映像作品『MR.VOCALIST~A Special Night In Tokyo~』と、これまでに発表したMV4曲を収録したBlu-rayも付属する計3枚組の作品となっている。

(文=リアルサウンド編集部)