Insta360は、最大42%OFFになる「秋の大感謝祭セール」を10月11日(金)から開催している。

同社のアクションカメラや360°カメラ、スマートフォンジンバルなどを対象にしたセール。公式サイト限定で実施しており、10月21日(月)16時00分まで開催する。

最も割引率が高いのは360°カメラ「ONE X2」で、通常5万5,000円のところ、42%OFFの3万1,900円となる。

セール名

秋の大感謝祭セール



開催期間

2024年10月11日(金)~10月21日(月)16時00分



一部対象製品

※通常価格→セール価格(割引率)

Ace Pro 通常版:6万7,800円→5万円(26%) Ace 通常版:5万5,000円→3万3000円(40%) X3 通常版:6万8,000円→5万3,000円(22%) GO 3 通常版 32GB:5万7,500円→4万5,900円(20%) GO 3 通常版 64GB:6万500円→4万7,900円(20%) GO 3 通常版 128GB:6万4,800円→5万1,800円(20%) Flow 通常版:2万900円→1万9,220円(8%) Flow クリエーターキット:2万8,000円→2万4,640円(12%) ONE RS ツイン版:7万5,180円→5万300円(33%) ONE RS 4K版:4万3,120円→3万4,400円(20%) Link:4万5,800円→2万7,400円(40%) ONE X2:5万5,000円→3万1,900円(42%)