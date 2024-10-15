キャンペーン：Insta360、最大42%OFFになる「秋の大感謝祭セール」
Insta360は、最大42%OFFになる「秋の大感謝祭セール」を10月11日（金）から開催している。
同社のアクションカメラや360°カメラ、スマートフォンジンバルなどを対象にしたセール。公式サイト限定で実施しており、10月21日（月）16時00分まで開催する。
最も割引率が高いのは360°カメラ「ONE X2」で、通常5万5,000円のところ、42%OFFの3万1,900円となる。
セール名
秋の大感謝祭セール
開催期間
2024年10月11日（金）～10月21日（月）16時00分
一部対象製品
※通常価格→セール価格（割引率）Ace Pro 通常版：6万7,800円→5万円（26%） Ace 通常版：5万5,000円→3万3000円（40%） X3 通常版：6万8,000円→5万3,000円（22%） GO 3 通常版 32GB：5万7,500円→4万5,900円（20%） GO 3 通常版 64GB：6万500円→4万7,900円（20%） GO 3 通常版 128GB：6万4,800円→5万1,800円（20%） Flow 通常版：2万900円→1万9,220円（8%） Flow クリエーターキット：2万8,000円→2万4,640円（12%） ONE RS ツイン版：7万5,180円→5万300円（33%） ONE RS 4K版：4万3,120円→3万4,400円（20%） Link：4万5,800円→2万7,400円（40%） ONE X2：5万5,000円→3万1,900円（42%）