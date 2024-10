Appleが中国の深センにある深セン・香港科技イノベーション協力区に、アメリカ国外の研究施設としては最も大規模な応用研究施設を開設したと、中国の国営メディアである人民日報が報じました。Apple opens its ‘most extensive’ lab outside US in China amid fierce rivalry with Huawei | South China Morning Post

人民日報の報道によると、Appleは現地時間の2024年10月10日(木)に中国・深センにある深セン・香港科技イノベーション協力区で応用研究施設の稼働を開始したそうです。報道によると、研究施設はiPhone・iPad・Apple Vision Proなどの主要製品の試験・研究や、中国のサプライヤーとの連携強化を担当し、敷地面積は初期段階では2万平方メートル、最終的に国内外から1000人以上の人材を雇用することとなる予定です。Appleは2024年3月に深センに新しい研究施設を建設すると発表しており、この施設はアメリカ国外の研究施設としては「最も大規模な研究施設になる」と、人民日報は報じています。Appleの中国本土・香港・台湾におけるマネージングディレクターを務めるイザベル・ゲ・マヘ氏は、2024年3月に国営メディアのチャイナデイリーに対して「当社は既に中国の応用研究ラボに10億元(約210億円)を投資しています。この投資計画は今後も拡大し続けるでしょう」と語りました。なお、Appleの中国での研究開発分野への投資は、過去5年間で2倍に膨れ上がっています。香港の日刊紙であるSouth China Morning Postは、Appleに新設された応用研究施設に関するコメントを求めていますが、記事作成時点では返答は得られていません。Appleは自社製品の製造拠点の多くを中国に置いていますが、リスク分散のためにサプライチェーンの多様化に取り組んでおり、インドやベトナムに製造拠点を移しています。それにもかかわらず、Appleは中国での研究投資を増やそうとしていると、South China Morning Postは指摘しました。調査会社・CINNOによると、2024年8月に中国本土でのHuaweiのスマートフォン販売台数が約4年ぶりにAppleを上回りました。これは政府系シンクタンクの中国信息通信研究院の調査結果と一致しています。なお、中国信息通信研究院によると、2024年8月にiPhoneを含む中国国外製スマートフォンの出荷台数は、前年比で12.7%減少したそうです。別の調査会社であるIDCによると、Appleは2024年第2四半期に中国でのスマートフォン販売業者ランキングでトップ5から脱落しており、中国における市場シェアは14%未満にまで縮小しています。なお、Appleの中国本土・香港・台湾での合計売上高は2024年第2四半期に前年同期比で6.5%減少し、147億6000万ドル(約2兆2000億円)になりました。