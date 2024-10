INI 'WMDA(Where My Drums At)' Official MVサムネイル(C)LAPONE Entertainment

グローバルボーイズグループINIが、10月30日に発売する7TH SINGLE 『THE VIEW』のタイトル曲「WMDA(Where My Drums At)」のMVをINI Official YouTubeで公開した。

【動画】INI 'WMDA(Where My Drums At)' Official MV

今回MVが解禁となるタイトル曲は、「他人とは違う視点で目標を達成し、世界を目掛け精一杯音を響かせよう」というメッセージが込められた楽曲。「見方を変える」ということから、世の中を逆さまに眺めるコウモリのようにメンバーが逆さまにこちらを真っ直ぐ見ている姿や、世の中を物理的に歪曲し、その先にある真実を見つけるという思いを表現した映像になっている。また、曲名にもある通り「ドラム」がキーポイントになっていて、ドラムを叩いているシーンやドラムを叩くような振り付けが特徴。

MVの公開に伴い、13日には予約購入者の中から抽選で選ばれた観客を招待し、都内映画館にて最速先 行視聴会「”THE VIEW” PREMIUM EVENT」を開催した。

イベントでは、 7TH SINGLE 『THE VIEW』のコンセプト「CHANGE THE VIEW -見方を変えれば広がる世界-」にちなんで、“見えなくても見方を変えると見えてくるんだ!THE VIEWポーカーゲーム”というゲーム企画を行ったり、10月13日はメンバーの田島将吾の誕生日だったため、サプライズでケーキが登場。観客とともに26歳の誕生日を祝福した。

その後はメンバーも座席に座り、MVの先行視聴会を実した。観客とともに映画館でMVを視聴するという初めての試み にメンバーも「みんなと同じ目線で観るのは面白い!」「ポップコーン食べたいね!」など興奮した様子。大きなスクリーンに 「WMDA(Where My Drums At)」のMVが映し出されると会場からは歓声が上がり、メンバーのソロカットではどよめきが起こった。上映後は「かっこよかった!」という声援と大きな拍手に包まれた。

松田迅は「僕、ドラム叩きすぎてまめできて潰れました!」、佐野雄大は「天井でブリッジしたところが使われてて、あれはあたかも浮いているように見えてるのですが、実はグリーンボックスみたいなものを置いて浮いているように見せてるんです!」と撮影裏のエピソードも話し盛り上がりを見せる中、本イベントは幕を閉じた。