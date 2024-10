【NEXTフェス】開催期間:10月14日~21日10時

Steamにて開催している「NEXTフェス」にて多数ゲームの体験版が公開されている。

今回のフェスでは、近日公開を予定しているゲームから、無料体験版を公開しているゲームをピックアップして紹介している。

本フェスのラインナップには、アカツキゲームスが開発するアクションRPG「TRIBE NINE(トライブナイン)」の0章と1章を体験できる「死遊体験版」を10月22日2時まで公開しているほか、インティ・クリエイツのノスタルジック2Dアクションゲーム「精霊機(スピリットマシン)フレイリート」や、ミステリーゲーム「都市伝説解体センター」など、「TCG2024」でも紹介された様々なゲームの体験版を楽しむことができる。

なお「TRIBE NINE」の体験版に関しては、一部セキュリティソフトにより体験版を正常にダウンロードできない事象を確認している。対象のセキュリティソフトを使用している場合は、リンク先の手順を参照してから対応して欲しい。

「TRIBE NINE(トライブナイン)」

□Steam「TRIBE NINE(トライブナイン)」商品ページ

□「「死遊体験版」を正常にダウンロードできないお客様へ」のページ

「精霊機(スピリットマシン)フレイリート」

□Steam「精霊機(スピリットマシン)フレイリート」商品ページ

「都市伝説解体センター」

□Steam「都市伝説解体センター」商品ページ

