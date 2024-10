hideが空に旅立ってから27回忌、12月13日にhideが生誕60周年を迎える2024年、東京・名古屋・大阪で2021年から開催されたhide特別企画展『PSYCHOVISION hide MUSEUM Since 2000』が、12月4日から21日にわたって福岡・博多阪急 8階催場にて開催されることが決定した。同展覧会の最大の魅力は、レプリカではない“実物”のみを展示していること。hideオフィシャルマネジメント事務所が保管・管理する貴重な資料の中から、幼少期や初めてバンドを結成した際の思い出の品をはじめ、実際に着用した衣装、愛用ギター、直筆の歌詞ほか貴重な実物が約300点展示されるほか、世界的に活躍するフォトグラファー管野秀夫のhide写真パネル展示や、“AR”でhideと写真撮影できるフォトスポット、オリジナルグッズの販売など、現在進行形のhideを体感することが可能だ。

■『REPSYCLE~hide 60th Anniversary Special Box~』



2024年5月1日(水)発売【3CD+Blu-ray (くるみ箱収納 / 全品デジパック仕様 / 解説書付き)】UICZ-9243 ¥16,500(税込)▼特典1). UNIVERSAL MUSIC STORE限定特典 : A4サイズ・クリアポスター(5枚セット)2). Amazon.co.jp オリジナル特典 : ビジュアルシート(5枚セット)3). ヴィレッジヴァンガード限定特典 : hideオリジナルキャラスタンド予約:https://umj.lnk.to/DiHMpA▼収録内容【1】CDアルバム『HIDE YOUR FACE (2024 Remaster)』収録曲:PSYCHOMMUNITY / DICE / SCANNER / EYES LOVE YOU (T.T.VERSION) / D.O.D. (DRINK OR DIE) / CRIME OF BREEN ST. / DOUBT (REMIX VERSION) / A STORY / FROZEN BUG '93 (DIGGERS VERSION) / T.T. GROOVE / BLUE SKY COMPLEX / OBLAAT (REMIX VERSION) / TELL ME / HONEY BLADE / 50% & 50% (CRYSTAL LAKE VERSION) / PSYCOMMUNITY EXIT16曲 約78分収録【2】CDアルバム『PSYENCE (2024 Remaster)』収録曲:PSYENCE / ERASE / 限界破裂 / DAMAGE / LEMONed I Scream (CHOCO-CHIP version) / Hi-Ho / FLAME / BEAUTY&STUPID / OEDO COWBOYS / BACTERIA / GOOD-BYE / Cafe Le Psyence / LASSIE (demo master version) / POSE / MISERY (remix version) / ATOMIC M.O.M16曲 約62分収録【3】CDアルバム『Ja,Zoo (2024 Remaster&REPSYCLE) : hide with Spread Beaver 』収録曲:SPREAD BEAVER / ROCKET DIVE / LEATHER FACE / PINK SPIDER (REPSYCLE version) / DOUBT '97 (MIXED LEMONed JELLY MIX) / FISH SCRATCH FEVER / 子 ギャル (REPSYCLE version) / HURRY GO ROUND (REPSYCLE version) / BREEDING / ever free / PINK CLOUD ASSEMBLY (REPSYCLE version)11曲 約58分収録【4】ライブBlu-ray『hide Memorial Day 2023 "hide with Spread Beaver appear!! in TOKYO"』収録内容:<hide Memorial Day 2023 “hide with Spread Beaver appear!! in TOKYO” (2023.7.27)>Opening Act Seizi Kimura (in TOKYO/2023.7.27) / hide Memorial History (in YOKOHAMA/2023.5.2)約196分収録