【VRな彼女】2025年2月 発売予定

ILLUMINATIONは、PC VR用バーチャルリアリティカノジョ体験「VRな彼女」において、開発中のゲームプレイ映像を公開した。あわせてリターン品のラフデザインが公開された。

映像ではヒロイン・夕陽さくらが主人公の部屋を訪れ、部屋を見渡したり、置いてあるラジコンに興味を示したり、一緒にお風呂に入ったりするシーンが確認できた。ゲームは「VRカノジョ」と同様、アイコンを選択することで進んでいき、選択したアイコンによってシナリオが分岐していくという。

なお、画面は開発中のもので、ルック(ライティング、シェーダ、テクスチャ)については引き続き調整を続けていくという。

【ILM情報局特別編 クラファンラストスパートSP生放送!】【ゲームプレイ映像】

今回夕陽さくらの顔はあえて映されなかったものの、距離感の近さや魅力的なシチュエーションの一部は確認できた

【リターン品】

マウスパッドのラフデザイン

抱き枕カバーのラフデザイン

(C) ILLUMINATION, Ltd. All rights reserved.