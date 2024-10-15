¤³¤ì¤¬»æ...¤À¤È¡©¡¡¥â¥Ã¥Õ¥â¥Õ¤Êà¼ê¤Î¤ê¥ï¥ó¥³á¤Ë9.7Ëü¿Í´¶Æ°¡ÖÀ¨¤¤µ»½Ñ¡ª¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁÇÅ¨¡×
¤³¤ì¤¬»æÀ½......¤À¤È¡©¡¡ÌÜ¤òµ¿¤¦¤Û¤É¡Ö¥â¥Õ¥â¥Õ¡×¤ÊÀÚ¤ê»æºîÉÊ¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢ÏÂ»æ¤ò»È¤Ã¤¿Æ°ÊªºîÉÊ¤òSNS¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ï¥à¡Ê¡÷PKirigami¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢2024Ç¯10·î10Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿²èÁü¤À¡£
ÏÂ»æ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡Ö¥·¥§¥Ã¥È¥é¥ó¥É¥·¡¼¥×¥É¥Ã¥°¡×¤òºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤â¤½¤â¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤¬¡¢ÏÂ»æ¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¥â¥ÕÌÓ¡ª
¤Û¤Ã¤Ú¤¿¤ä¶»¸µ¡¢ÂÀ¤â¤â¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î¥Õ¥µ¥Õ¥µ¤·¤¿ÌÓÊÂ¤ß¤Ï¡¢¤µ¤Ê¤¬¤éËÜÊª¤Î¤è¤¦¡£ÉáÄÌ¤Î»æ¤òÀÚ¤Ã¤ÆÀÞ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤¡Ö¥â¥Õ¥ê¥Æ¥£¡×¤À¡£
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï11Æü¡¢À©ºî¼Ô¤Î¥¥ï¥à¤µ¤ó¤Ë¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ê¹¤¤¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ëºî¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¥¥ï¥à¤µ¤ó¤¬»æ¤òÀÞ¤Ã¤ÆÀ¸¤Êª¤òºî¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÝ°é»Î»þÂå¤Ë»æ¤Çºî¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥¿¤ò±à»ù¤¬¤È¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡¢¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ËSNS¾å¤ÇºîÉÊ¤ÎÈ¯É½¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÏÂ»æ¤ò»È¤Ã¤¿Æ°ÊªÉ½¸½¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¥¥ï¥à¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥·¥§¥Ã¥È¥é¥ó¥É¥·¡¼¥×¥É¥Ã¥°¡×¤òÏÂ»æ¤Çºî¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢Èà¤é¤ÎÆÃÄ§¤ò¤·¤Ã¤«¤êÂª¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±ÇÁü¤ä²èÁü¤ò»²¾È¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¥·¥§¥Ã¥È¥é¥ó¥É¥·¡¼¥×¥É¥Ã¥°¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¤â¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÌã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Þ¤º¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¡Ù¤È»×¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£´ù¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡¢¤È»×¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¹©Äø¤ÎÃæ¤Ç¤Î¤ê¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â°ì¤Ä¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¥ï¥à¤µ¤ó¡Ë
»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¯¥¸¥§¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥¿¤ÇÃå¿§¤·¤¿ÏÂ»æ¡£¤³¤ì¤òÀÞ¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤µ¤ß¤ÇÀÚ¤Ã¤¿¤ê¼ê¤ÇÀéÀÚ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤Á¤¤¤µ¤Ê¥â¥Õ¥â¥Õ¤ï¤ó¤³¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¼Â¤ÏºîÉÊ¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¥·¥§¥Ã¥È¥é¥ó¥É¥·¡¼¥×¥É¥Ã¥°¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤Ë¤É¤¦¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ë¤«¾¯¤·ÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¥ï¥à¤µ¤ó¡£
¡Ö¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤«¤éÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÆÃ¤Ë¡Ø°¦¸¤¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤ÏËÜÅö¤Ëºî¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¥ï¥à¤µ¤ó¡Ë
¥¥ï¥à¤µ¤ó¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡Ö¥Ï¥¤¥â¥Õ¥ê¥Æ¥£¡×¤ÊºîÉÊ¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï9Ëü7000·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê15ÆüÃë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀ¨¤¤µ»½Ñ¡ª¡×
¡ÖÌÓ¤ÈÏÂ»æ¤Î¼Á´¶¤¬¤¹¤´¤¤¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×
¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁÇÅ¨¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÌ¥Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡Ö¼Æ¤â...¼Æ¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹...¤Ã¡×