ÊÆ±Ç²è¡Ö¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¡§¥Õ¥©¥ê¡¦¥¢¡¦¥É¥¥¡×11Æü¸ø³«¤«¤é£´Æü¤Ç¶½¼ý£´¡¦£µ²¯¡¢ÍÎ²è½éÅÐ¾ì£±°Ì
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç11Æü¤ËÉõÀÚ¤é¤ì¤¿ÊÆ±Ç²è¡Ö¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¡§¥Õ¥©¥ê¡¦¥¢¡¦¥É¥¥¡×¡Ê¥È¥Ã¥É¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹´ÆÆÄ¡Ë¤¬¡¢14Æü¤Þ¤Ç¤Î4Æü´Ö¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ¡Ê¶½¼ý¡ËÌó4²¯5000Ëü±ß¡¢Æ°°÷Ìó28Ëü¿Í¤òµÏ¿¡ÊÁ´¹ñ368·à¾ì¡¢889¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡Ë¤·¡¢½µËö¸ø³«¤ÎÍÎ²è¤Ç½éÅÐ¾ì1°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡£ÇÛµë¤Î¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹±Ç²è¤¬15Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¡§¥Õ¥©¥ê¡¦¥¢¡¦¥É¥¥¡×¤Ï¡¢Á´À¤³¦¶½¼ý1500²¯±ß¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â50²¯±ßÄ¶¤ÈÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿19Ç¯¡Ö¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¡×¤ÎÂ³ÊÔ¡£Æ±ºî¤Ç¤Ï¡¢¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÇÉ¸¯²ñ¼Ò¤Î¥Ô¥¨¥í¤ÇÀ¸¶È¤òÎ©¤Æ¤¿¥¢¡¼¥µ¡¼¤¬¡¢°¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡¦¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤ËÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤¯¶¸µ¤¤ÎÍÍ¤ò±é¤¸¤¿ÊÆÇÐÍ¥¥Û¥¢¥¥ó¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ê49¡Ë¤¬¡¢ÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
º£ºî¤Ï¡¢Á°ºî¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤¬¼ý´Æ¤µ¤ì¤Æ¤«¤é5Ç¯¸å¤¬ÉñÂæ¡£5¿Í¤ò»¦³²¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¡¢¥¢¡¼¥«¥à½£Î©ÉÂ±¡¤Ë¼ý´Æ¤µ¤ìºÛÈ½¤òÂÔ¤Ä¥¢¡¼¥µ¡¼¤¬¡¢±¡Æâ¤Î¹ç¾§¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ç²Î¤¦¡¢¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬¡Ê38¡Ë¤¬±é¤¸¤¿¥ê¡¼¤È½Ð²ñ¤¦¡£¥¢¡¼¥µ¡¼¤Ï¡¢¼Ò²ñÅª¼å¼Ô¤Ê¤¬¤é°¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤Ëº×¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¼«¤é¤ò¿®Êô¤¹¤ë¥ê¡¼¤ÈÎø¤ËÍî¤Á¤ë¡£
ÆüËÜ¤ËÀèÎ©¤Ä10·î4Æü¤ËËÌÊÆ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¶½¹ÔÀ®ÀÓ¤Î¶ìÀï¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£Áê¼¡¤°À¨»´¡Ê¤»¤¤¤µ¤ó¡Ë¤Ê»¦¿Í¥·¡¼¥ó¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿Á°ºî¤«¤é°ìÅ¾¡¢º£ºî¤Ç¤Ï¥¢¡¼¥µ¡¼¤È¥ê¡¼¤Î¸ß¤¤¤Ø¤Î°¦¾ð¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¿´¾ÝÉ÷·Ê¤¬¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥·¡¼¥ó¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢Á°ºî¤È¤Î°ã¤¤¤ÎÂç¤¤µ¤ËÉ¾ÏÀ²È¶Ú¤Î¸·¤·¤¤É¾²Á¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ì¤¬¡¢4Æü¤ËÁ´ÊÆ2Ëü5788¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢½µËö3Æü´Ö¤Ç¶½¼ý4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó59²¯2000Ëü±ß¡Ë¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¡¢2ºîÉÊÏ¢Â³¤ÎNO¡¦1¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢66¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç½éÅÐ¾ìNO¡¦1¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°ºî¤òÄ¶¤¨¡¢À¤³¦77¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¤â¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°NO¡¦1¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£