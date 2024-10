“SM初”イギリスのボーイズグループdearALICE、正式デビューを控え日本公式Xをオープン！

株式会社インタラクティブメディアミックスとMade In Korea Music 1, Ltd.は、SMエンターテインメントとMoon&Back Mediaによるドキュメンタリーから誕生したイギリスの次世代ボーイズグループdearALICEとの日本におけるマネジメント契約を締結し、本日正午に日本公式X「 dearALICE Japan 」を開設した。dearALICEは、K-POP界をリードするSMエンターテインメントと、ワン・ダイレクションを生み出したイギリスの名プロデューサー、ナイジェル・ホール率いるMoon&Back Mediaによる、100日間のK-POPのオリジナル・トレーニングを受ける様子を追ったドキュメンタリー番組「MADE IN KOREA THE K-POP EXPERIENCE」より誕生した次世代イギリスのボーイズグループだ。

ジェームズ、ブレイズ、リース、デクスター、オリバーの5人で構成され、グループ名のALICEは「A Love I Can't Explain」の頭文字から成り、言葉では言い表せないほどのファンへ捧げる愛情を表現している。先月22日(現地時間21日)にドキュメンタリーの最終話が終了し、現在dearALICEの公式Instagramフォロワー数は6.8万人、TikTokフォロワー数は16.4万人を超え、正式デビューを控えた彼らに全世界から注目が集まっている。本日開設された日本公式X「dearALICE Japan」では、彼らに関する最新情報はもちろん日本のファンに向けたコンテンツなどを発信していく予定だ。世界の音楽シーンに新たな風を巻き起こすイギリスの新ボーイズグループdearALICEの今後の活躍に期待が高まる。