2»ù¤ÎÊì¡¦°ÂÃ£Í´¼Â¡¢¹â3Ä¹½÷¡õ¾®2Ä¹ÃË¤È¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤Æü¾ï¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ê¤¦¤Á¤Î»Ò¤¿¤Á¡×
10·î14Æü¡¢¾®ÅÄÀÚ¥Ò¥í¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¾®ÅÄÀÚ¥Ò¥í¤Î¡Ö¤½¤¦¤è¡Á¡×¤ÊÆü¾ï¡Ù¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë¡¢2»ù¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ë°ÂÃ£Í´¼Â¤¬½Ð±é¡£¼«¿È¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡Û°ÂÃ£Í´¼Â¡¢¹â3Ä¹½÷¤ÏÎ±³Ø´õË¾¡ª¾®2Ä¹ÃË¤ÎÈ¿±þ¤âÌÀ¤«¤¹¡ÖÉáÃÊ¤Ï¤Ä¤ó¤±¤ó¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×
º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¾®ÅÄÀÚ¤¬°ÂÃ£¤ÈÌîÏ¤²ÂÂå¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¿©»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¸ì¤ê¹ç¤¦¡È½÷»Ò²ñ¡É´ë²è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÌîÏ¤¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¸¬µõ¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¿Í¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿°ÂÃ£¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡¢»Ò¶¡¤È¤«¤Ë¤Ï¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¤Í¡×¡Ö¿ÍÁ°¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤À¤±¤À¤È¤µ¡¢ºÇ¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤ë¾õÂÖ¤À¤«¤é¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¡È²Ä°¦¤¤¤Ê¤¦¤Á¤Î»Ò¤¿¤Á¡É¤È¤«»×¤¦¤È¡¢ÍÙ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¡×¡ÖÌ¼¤¬¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¤ÇÈ±À°¤¨¤Æ¤ë¸å¤í¤È¤«¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¡Ä¡×¤È¿È¿¶¤ê¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤½¤·¤¿¤é¡ÊÌ¼¤Ï¡Ë¡Ø¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡©¤¦¤Ã¤¶¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¡¢¹â¹»3Ç¯À¸¤ÎÄ¹½÷¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¾Ð¤¤¤Þ¤¸¤ê¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¾®ÅÄÀÚ¤¬¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ§Ã£¤Ã¤Ý¤µ¤â¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢°ÂÃ£¤Ï¡¢¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡£Ì¼¤Ï¤½¤¦¤À¤í¤¦¤Í¡×¡ÖÂ©»Ò¤Ï¤Ê¤ó¤«¡¢¡ÈÀäÂÐ¥Þ¥Þ¤Ë·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡É¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡×¡Ö¡È¥Þ¥Þ¤Ïº£Æü¤â¤´µ¡·ù¤«¤Ê¡©¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤¹¤´¤¤Í¥¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢´Å¤¨¤Æ¤ë¡×¤È¡¢¾®³Ø2Ç¯À¸¤ÎÄ¹ÃË¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£