ITZY、タイトル曲「GOLD」MVを公開…クセになるメロディーとパワフルな歌声に注目

ITZYが、タイトル曲「GOLD」のミュージックビデオを公開した。ITZYは本日(15日)午後6時、ニューミニアルバム「GOLD」と同名のタイトル曲「GOLD」のミュージックビデオを公開した。ミュージックビデオの中でメンバーらは、新曲「GOLD」のように輝くビジュアルを誇った。強烈なエレキギターのロックサウンドとクセになるメロディーと共に、パワフルな歌声で雰囲気を圧倒した彼女らは、「平穏さをrip 大混乱を起こしたことがなかったlit 私の本能を目覚めさせ Going to my head, going all out of control Cuz I shine so bright like dynamite GOLD」という歌詞で堂々とした魅力を披露した。

タイトル曲「GOLD」には、K-POPのヒット曲メーカーであるライアン・チョン、アメリカ人気プロデューサーのデム・ジョインツ(Dem Jointz)など、有数の作曲家が参加し、完成度を高めた。ニューアルバムには2曲のタイトル曲をはじめ、「Bad Girls R Us」「Supernatural」「FIVE」「VAY (Feat. チャンビンof Stray Kids)」が収録されている。さらに5人の声で完成した前作「BORN TO BE」のタイトル曲「UNTOUCHABLE」、収録曲「BORN TO BE」「Mr. Vampire」「Dynamite」「Escalator」のファイナルバージョンまで計11曲が収録されている。11月2日には、公式ファンミーティングを通じてMIDZY(ファンの名称)と交流する。