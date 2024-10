KISS OF LIFE、タイトル曲「Get Loud」MVを公開…唯一無二のカリスマ性

KISS OF LIFEが圧倒的なオーラを披露した。本日(11日)、KISS OF LIFEは公式チャンネルを通じて3rdミニアルバム「Lose Yourself」のタイトル曲「 Get Loud」のミュージックビデオを公開した。タイトル曲「Get Loud」はダギースタイルのヒップホップリズムとラテン風のメロディー、ギターストロークが印象的なトラックだ。デビュー曲「Shhh」をはじめ、地道にKISS OF LIFEの楽曲制作に参加してきたメンバーのベルが作曲に参加し、音楽の才能を証明した。

「Get Loud」は夢について語る。「これはまるで覚めない夢。Cause I get it if I want it, woo. 現実と夢の間 I don't wanna wake up now. Blow, 飛ばして Confetti oh」「止めるつもりはない。I love how we're dancing like this. Roar of the crowd, 感じてみて君はもう So lose yourself」「狂ったように踊ってみて Like that. If you feel the same, gotta get here ASAP」などの歌詞を通じて、自分が好きなことに没頭し、夢を見る人たちの輝く瞬間を表現した。あることに没頭したアーティストの姿が、一見変わり者のように見えるかもしれないが、それ自体がプロフェッショナルで素敵だというメッセージを伝える。夢の中で現れる誰かを懐かしがって夢から覚めずにレム睡眠状態を維持したいというメッセージを盛り込んだ先行公開曲「R.E.M」と、没入というキーワードで繋がっていながらも、“現実”と“夢”という異なる視点で対峙させているのが特徴だ。「Get Loud」ミュージックビデオには一層かっこよく魅惑的に変身したKISS OF LIFEの姿が盛り込まれた。街を駆け回るジュリの姿で始まったミュージックビデオには、地下鉄を眺める華麗なビジュアルのナティ、楽曲制作に必要な機材がいっぱいの電車の中に座るベル、天使の羽をつけたハヌルなど、多才な見どころがスピーディーに繰り広げられる。KISS OF LIFEの3rdミニアルバム「Lose Yourself」は、これまでK-POP界では見たことのない彼女たちの唯一無二の個性を盛り込んだアルバムで、より一層成長した音楽の才能を確認することができる。先行公開曲「R.E.M」とタイトル曲「Get Loud」を含め、多様な音楽ジャンルでリスナーたちに多彩な楽しさを届けている。