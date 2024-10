ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ、大阪市此花区)は15日、来年の『ユニバーサル・クールジャパン 2025』 第1弾情報を発表。ラインナップ第1弾では日本を代表する二大ミステリーのコンテンツが明らかになり、毎年大好評の『名探偵コナン・ワールド』のほか、作家・東野圭吾氏の「マスカレード」シリーズとの初コラボが決まった。日本発のさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドの魅力を“超リアル”に体験できるスペシャル・イベント『ユニバーサル・クールジャパン』は10周年を迎える。2025年は、1月24日からなんと1年を通して開催される。

東野氏とのコラボは、参加型リアル・ミステリーショー『狙われた仮面舞踏会』で実現する。原作の「マスカレード」シリーズは、一流ホテル・コルテシア東京を舞台に、捜査一課の若手刑事・新田浩介と女性フロントクラーク・山岸尚美の活躍を描いた推理小説シリーズ。木村拓哉主演、長澤まさみ共演で『マスカレード・ホテル』『マスカレード・ナイト』が映画化された。アトラクション『狙われた仮面舞踏会』は、ホテル・コルテシアで開催される仮面舞踏会で事件が巻き起こり、ゲストが自らの手で謎を解き、仮面に潜んだ真相に迫る。一流ホテルさながらの本格ビュッフェを楽しみながら、東野ミステリーの世界に入り込めるものとなる。■東野圭吾原作「マスカレード」シリーズ 『狙われた仮面舞踏会』開催期間:2025年1月24日(金)〜6月30日(月)開催場所:ピーコック・シアターアトラクション形式:参加型リアル・ミステリーショー開催回数:1日1〜3回 ※日により異なる/非開催日ありチケット価格(大人・子ども共通)7728円(税込8500円)〜所要時間:約120分(ビュッフェ時間を含む)「ホテル・コルテシア」で開催される、仮面を身に着け食事を楽しむ華麗な宴。そこに届く"殺害予告"にパーティーは一転!「マスカレード」シリーズの主人公である刑事「新田浩介」の要請で、会場に潜む犯人を、招待客であるゲスト自身が見つけ出すことに…。謎が謎を呼ぶ、先の読めない複雑な人間ドラマを目の当たりにしながら、証拠を探し、容疑者の話を聞き、ゲストは刑事「新田浩介」や、ホテルマンの「山岸尚美」たちと協力し、真相に近づいていく。犯人を見つけなければ、誰かが犠牲になるかもしれない恐怖、自分の決断で結末が変わる緊迫感、そして、想像を超えるクライマックスに驚がくする、超本格的なリアル・ミステリーショーとなる。「ホテル・コルテシア」のメニューをイメージした、一流ホテルさながらの本格ビュッフェとともに、かつてない"超本格・超リアル"なミステリーを楽しめる。■「マスカレード」シリーズについて・シリーズ第1弾『マスカレード・ホテル』都内で起きた不可解な連続殺人事件。容疑者もターゲットも不明。残された暗号から判明したのは、次の犯行場所が一流ホテル・コルテシア東京ということのみ。若き刑事・新田浩介は、ホテルマンに化けて潜入捜査に就くことを命じられる。彼を教育するのは、女性フロントクラークの山岸尚美。次から次へと怪しげな客たちが訪れる中、2人は真相にたどり着けるのか?大人気シリーズ第1弾のミリオンセラー。・シリーズ第2弾『マスカレード・イブ』ホテル・コルテシア大阪で働く山岸尚美は、ある客たちの仮面に気づく。一方、東京で発生した殺人事件の捜査に当たる新田浩介は、1人の男に目をつけた。事件の夜、男は大阪にいたと主張するが、なぜかホテル名を言わない。殺人の疑いをかけられてでも守りたい秘密とは何なのか。お客さまの仮面を守り抜くのが彼女の仕事なら、犯人の仮面を暴くのが彼の職務。2人が出会う前の、それぞれの物語。・シリーズ第3弾『マスカレード・ナイト』練馬のマンションの一室で若い女性の他殺体が発見された。ホテル・コルテシア東京のカウントダウン・パーティーに犯人が現れるという密告状が警視庁に届く。新田浩介は潜入捜査のため、再びフロントに立つ。コンシェルジュに抜擢された山岸尚美はお客様への対応に追われていた。華麗なる仮面舞踏会が迫るなか、顔も分からない犯人を捕まえることができるのか?ホテル最大の危機に名コンビが挑む。・シリーズ第4弾『マスカレード・ゲーム』解決の糸口すらつかめない3つの殺人事件。共通点はその殺害方法と、被害者はみな過去に人を死なせた者であることだった。捜査を進めると、その被害者たちを憎む過去の事件における遺族らが、ホテル・コルテシア東京に宿泊することが判明。警部となった新田浩介は、複雑な思いを抱えながら再び潜入捜査を開始する。