Éû¶È¾Ò²ð¥µ¥¤¥Èº¾µ½ »ÍËü½½»Ô¤Î30Âå½÷À¤¬Ìó430Ëü±ß¤ÎÈï³²¡Ú¹âÃÎ¡Û
Éû¶È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ëº£Ç¯9·î¡¢¹âÃÎ¸©»ÍËü½½»Ô¤Î30Âå¤Î½÷À¤¬Ìó430Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
9·î1Æü¡¢»ÍËü½½»Ô¤Î30Âå½÷À¤¬·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÇÆ°²è¥¢¥×¥ê¤ò±ÜÍ÷Ãæ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿Éû¶È¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢½÷À¤Ï¥á¥Ã¥»ー¥¸¥¢¥×¥ê¤Ø¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¤ò»Ø¼¨¤µ¤ì¡ÖÆ°²è¥¢¥×¥ê¤ò¸«¤Æ¡¢¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤òÁ÷¤ì¤Ð¤ª¶â¤ò¤â¤é¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸©·Ù¤Ï¡ÖSNS¾å¤Ç¤ÎÉ¬¤ºÌÙ¤«¤ë¤Ïº¾µ½¡£ ¹²¤Æ¤ºÎäÀÅ¤Ë¡¢Ã¯¤«¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£