“本田仁美が所属”SAY MY NAME、タイトル曲「WaveWay」MVの予告映像を公開

新人ガールズグループSAY MY NAMEのデビューが、1日後に迫ってきた。iNKODEエンターテインメント初の新人ガールズグループSAY MY NAMEは、今月13日と14日に公式SNSを通じて、デビューアルバムのタイトル曲「WaveWay」のミュージックビデオの予告映像を公開した。彼女らは、爽やかで清涼なムードが感じられるラブリーなビジュアルを収めた2本の予告映像で、ミュージックビデオ本編への好奇心を刺激した。

特に、予告映像を通じて一部が公開されたタイトル曲は、魅力的なメンバーたちの歌声はもちろん、猫を連想させるジェスチャーを活用したパフォーマンスなどが目と耳を魅了し、彼女たちの音楽とパフォーマンスへの期待を高めた。タイトル曲「WaveWay」は、可愛らしいメロディーと希望のメッセージを込めた歌詞が印象的な楽曲で、彼女たちはポジティブなエネルギーと愛しさでファンを魅了する予定だ。世界中のファンたちの高い関心の中、デビューに向かって走ってきた彼女たちは、タイトル曲「WaveWay」を含む全4トラックで構成されたデビューアルバム「SAY MY NAME」で、堂々と音楽界への第一歩を踏み出す。歌手兼俳優のジェジュンが直接手掛けた初の新人ガールズグループSAY MY NAMEのデビューアルバム「SAY MY NAME」は、16日午後6時に発売される。