久保建英が先発、伊東純也はベンチスタート！日本代表、オーストラリア戦のスタメン発表！遠藤航の代役は田中碧
【W杯2026アジア最終予選】日本代表 vs オーストラリア代表（10月15日／埼玉スタジアム2002）
日本代表は10月15日、FIFAワールドカップ2026・アジア最終予選（3次予選）のオーストラリア代表戦に臨む。試合に先立ってスターティングメンバーが発表された。
ここまで破竹の3連勝（中国代表に7−0、バーレーン代表に5−0、サウジアラビア代表に2−0）を飾ってグループCの首位に立つ日本代表。森保一監督は過去5試合で使ってきた3−4−2−1システムを採用し、5日前のサウジアラビア戦からは2人を変更した。体調不良の遠藤航の代わりにボランチには田中碧、右シャドーに久保建英を起用してきた。
なお、今回の森保ジャパンは27人を招集しているが、各試合の登録メンバーはベンチを含めて23人。長友佑都ら4人がベンチ外となっている。
【スタメン】
GK
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
板倉滉（ボルシアMG／ドイツ）
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
町田浩樹（ユニオン・サン＝ジロワーズ／ベルギー）
MF
守田英正（スポルティング／ポルトガル）
三笘薫（ブライトン／イングランド）
南野拓実（モナコ／フランス）
堂安律（フライブルク／ドイツ）
田中碧（リーズ／イングランド2部）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
FW
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
【ベンチ】
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
谷晃生（FC町田ゼルビア）
菅原由勢（サウサンプトン／イングランド）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
伊東純也（スタッド・ランス／フランス）
前田大然（セルティック／スコットランド）
中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）
小川航基（NEC／オランダ）
瀬古歩夢（グラスホッパー／スイス）
旗手怜央（セルティック／スコットランド）
藤田譲瑠チマ（シント＝トロイデン／ベルギー）
望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）
【ベンチ外】
遠藤航（リヴァプール／イングランド）
長友佑都（FC東京）
関根大輝（柏レイソル）
大橋祐紀（ブラックバーン／イングランド2部）
注目のオーストラリア戦は、今日19時35分のキックオフ予定となっている。
（ABEMA de DAZN／サッカー日本代表）