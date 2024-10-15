【W杯2026アジア最終予選】日本代表 vs オーストラリア代表（10月15日／埼玉スタジアム2002）

【映像】久保建英、天才的ノールックパスの瞬間

日本代表は10月15日、FIFAワールドカップ2026・アジア最終予選（3次予選）のオーストラリア代表戦に臨む。試合に先立ってスターティングメンバーが発表された。

ここまで破竹の3連勝（中国代表に7−0、バーレーン代表に5−0、サウジアラビア代表に2−0）を飾ってグループCの首位に立つ日本代表。森保一監督は過去5試合で使ってきた3−4−2−1システムを採用し、5日前のサウジアラビア戦からは2人を変更した。体調不良の遠藤航の代わりにボランチには田中碧、右シャドーに久保建英を起用してきた。

なお、今回の森保ジャパンは27人を招集しているが、各試合の登録メンバーはベンチを含めて23人。長友佑都ら4人がベンチ外となっている。

【スタメン】

GK

鈴木彩艶（パルマ／イタリア）

DF

板倉滉（ボルシアMG／ドイツ）

谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）

町田浩樹（ユニオン・サン＝ジロワーズ／ベルギー）

MF

守田英正（スポルティング／ポルトガル）

三笘薫（ブライトン／イングランド）

南野拓実（モナコ／フランス）

堂安律（フライブルク／ドイツ）

田中碧（リーズ／イングランド2部）

久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）

FW

上田綺世（フェイエノールト／オランダ）

【ベンチ】

大迫敬介（サンフレッチェ広島）

谷晃生（FC町田ゼルビア）

菅原由勢（サウサンプトン／イングランド）

鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）

伊東純也（スタッド・ランス／フランス）

前田大然（セルティック／スコットランド）

中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）

小川航基（NEC／オランダ）

瀬古歩夢（グラスホッパー／スイス）

旗手怜央（セルティック／スコットランド）

藤田譲瑠チマ（シント＝トロイデン／ベルギー）

望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）

【ベンチ外】

遠藤航（リヴァプール／イングランド）

長友佑都（FC東京）

関根大輝（柏レイソル）

大橋祐紀（ブラックバーン／イングランド2部）

注目のオーストラリア戦は、今日19時35分のキックオフ予定となっている。

（ABEMA de DAZN／サッカー日本代表）