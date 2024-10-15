【W杯2026アジア最終予選】日本代表 vs オーストラリア代表（10月15日／埼玉スタジアム2002）

【映像】久保建英、天才的ノールックパスの瞬間

　日本代表は10月15日、FIFAワールドカップ2026・アジア最終予選（3次予選）のオーストラリア代表戦に臨む。試合に先立ってスターティングメンバーが発表された。

　ここまで破竹の3連勝（中国代表に7−0、バーレーン代表に5−0、サウジアラビア代表に2−0）を飾ってグループCの首位に立つ日本代表。森保一監督は過去5試合で使ってきた3−4−2−1システムを採用し、5日前のサウジアラビア戦からは2人を変更した。体調不良の遠藤航の代わりにボランチには田中碧、右シャドーに久保建英を起用してきた。

　なお、今回の森保ジャパンは27人を招集しているが、各試合の登録メンバーはベンチを含めて23人。長友佑都ら4人がベンチ外となっている。

【スタメン】
GK
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）

DF
板倉滉（ボルシアMG／ドイツ）
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
町田浩樹（ユニオン・サン＝ジロワーズ／ベルギー）

MF
守田英正（スポルティング／ポルトガル）  
三笘薫（ブライトン／イングランド）  
南野拓実（モナコ／フランス）
堂安律（フライブルク／ドイツ）
田中碧（リーズ／イングランド2部）  
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）

FW 
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）  

【ベンチ】
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
谷晃生（FC町田ゼルビア）
菅原由勢（サウサンプトン／イングランド）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
伊東純也（スタッド・ランス／フランス）  
前田大然（セルティック／スコットランド）  
中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）  
小川航基（NEC／オランダ）
瀬古歩夢（グラスホッパー／スイス）
旗手怜央（セルティック／スコットランド）  
藤田譲瑠チマ（シント＝トロイデン／ベルギー）
望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）

【ベンチ外】
遠藤航（リヴァプール／イングランド）  
長友佑都（FC東京）
関根大輝（柏レイソル）
大橋祐紀（ブラックバーン／イングランド2部）

　注目のオーストラリア戦は、今日19時35分のキックオフ予定となっている。

（ABEMA de DAZN／サッカー日本代表）