¡Úºå¿À¡ÛÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ½¢Ç¤²ñ¸«¡¡¿ù»³¥ª¡¼¥Ê¡¼¡ÖÉ¬¤º¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡×
¡¡ºå¿À¡¦¿ù»³·òÇî¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¡¢£±£µÆü¤ËÂçºå»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£´¡Ë½¢Ç¤²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£¡ÖÆ£Àî¤µ¤ó¤Ê¤éº£¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤òÉ¬¤º¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¿·´ÆÆÄ¤òÇ¤¤»¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£²£°Âå¤«¤é£³£°ÂåÁ°È¾¤¬Â·¤¦¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢º£µ¨ÀË¤·¤¯¤â£²°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢Íèµ¨¤ÏÆüËÜ°ìÃ¥´Ô¤Ë¸þ¤±¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ë¡£¿ù»³¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡ÖÆ£Àî¤µ¤ó¤Ë¾ï»þÍ¥¾¡¤Ç¤¤ëÇ®°Õ¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡££²£°£²£°Ç¯¤Þ¤Ç¸½Ìò¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÁª¼ê¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¡£Ç¯Îð¤â£´£°ÂæÈ¾¤Ð¤ÇÁª¼ê¤È¤«¤Ê¤ê¶á¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£µ÷Î¥´¶¤â¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°éÀ®¤äÊÔÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÊä¶¯¤äÊÔÀ®¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´°Õ¸«¤ò¤ª»Ç¤¤¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤ò»²¹Í¤Ë¤³¤Á¤é¤â¶ËÎÏÈ¿±Ç¤·¤Æ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤¹¡×¤È¶¨ÎÏ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï£³Ç¯¡¢Ç¯Êð£¸£°£°£°Ëü±ß¡Ê¿äÄê¡Ë¡£
¡¡Æ£Àî¿·´ÆÆÄ¤Ï¡¢£±£¹£¹£¸Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Çºå¿À¤ËÆþÃÄ¡££°£µÇ¯¤Ë¤Ï²¬ÅÄ¾´ÉÛÁ°´ÆÆÄ¡Ê£¶£¶¡Ë¤Î²¼¡¢¾¡Íø¤ÎÊýÄø¼°¡Ö£Ê£Æ£Ë¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¡¢ºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡££±£³Ç¯¤«¤éÊÆ¡¦Âç¥ê¡¼¥°¤ËÄ©Àï¤·¡¢»Í¹ñ£É£Ì¡¦¹âÃÎ¤ò·Ð¤Æ£±£¶Ç¯¤Ë¸ÅÁã¡¦ºå¿À¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£¸½Ìò»þÂå¤Ïà²Ð¤Î¶Ì¥¹¥È¥ì¡¼¥Èá¤òÉð´ï¤ËÆüÊÆÄÌ»»£¶£±¾¡£³£¹ÇÔ¡¢£²£´£µ¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££²£°Ç¯¤Ë°úÂà¸å¤ÏµåÃÄËÜÉôÉÕ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡Ê£Ó£Á¡Ë¤òÌ³¤á¡¢ÊÔÀ®¤ä¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Î»ØÆ³¤Ê¤É¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¡£