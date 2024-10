延べ51.5万人を動員したSixTONES初の4大ドームツアー<VVS (バイブス)>のツアーファイナル、4月22日の東京ドーム公演が完全映像化。10月16日に発売される。2024年2月から4月にわたって開催された同ツアーの最終公演は、約3時間、アンコールを含む全34曲を熱唱するなど特大ボリュームのものだった。本ツアーの見どころといえば、やはりなんといっても360度センターステージで生バンドを携えたSixTONESの姿だろう。全方位どこから見られても納得感のある6人のパフォーマンス能力にも改めて驚かされる。ドーム規模の広大な会場でも、全く見劣りしない風格のある姿は圧巻だ。

■ライブDVD / Blu-ray『VVS』



2024年10月16日(水)リリース【初回盤 Blu-ray×2】SEXJ-17-18 \8,800(税込)【初回盤 DVD×4】SEBJ-19-22 \8,800(税込)・三方背デジパック仕様・48Pフォトブック付▼Blu-ray:Disc1/DVD:Disc1, 2収録内容<VVS>2024.04.22 TOKYO DOMEアンセム / Rollin’ / Outrageous / ABARERO -Dark Electro Rock Remix- / Hysteria -Rock Rearrange- / 君がいない / Alright / House of Cards / 希望の唄 (Taiga Kyomoto×Shintaro Morimoto) / “Laugh” In the LIFE / フィギュア / PARTY PEOPLE / S.I.X / DRAMA / JAPONICA STYLE / Call me / マスカラ / スーパーボーイ (Hokuto Matsumura×Juri Tanaka) / Need you / TOP SECRET / WHY NOT / Blue Days (Jesse×Yugo Kochi) / DON-DON-DON / RAM-PAM-PAM / Bang Bang Bangin’ / Something from Nothing / Telephone 1ST ver. / BE CRAZY -Rock Rearrange- / Seize The Day / こっから[encore] Good Luck! / この星のHIKARI / WHIP THAT / 音色▼Blu-ray:Disc2/DVD:Disc3, 4・メンバーによる「VVS」ビジュアルコメンタリー・メンバーによる「VVS」目線カメラ・SixTONES MC digeST from VVS・「ごぶごぶフェスティバル2024」2024.05.12【通常盤 Blu-ray×2】SEXJ-19-20 \7,150(税込)【通常盤 DVD×3】SEBJ-23-25 \7,150(税込)・20Pブックレット付▼Blu-ray:Disc1/DVD:Disc1, 2収録内容 ※初回盤同様<VVS>2024.04.22 TOKYO DOMEアンセム / Rollin’ / Outrageous / ABARERO -Dark Electro Rock Remix- / Hysteria -Rock Rearrange- / 君がいない / Alright / House of Cards / 希望の唄 (Taiga Kyomoto×Shintaro Morimoto) / “Laugh” In the LIFE / フィギュア / PARTY PEOPLE / S.I.X / DRAMA / JAPONICA STYLE / Call me / マスカラ / スーパーボーイ (Hokuto Matsumura×Juri Tanaka) / Need you / TOP SECRET / WHY NOT / Blue Days (Jesse×Yugo Kochi) / DON-DON-DON / RAM-PAM-PAM / Bang Bang Bangin’ / Something from Nothing / Telephone 1ST ver. / BE CRAZY -Rock Rearrange- / Seize The Day / こっから[encore] Good Luck! / この星のHIKARI / WHIP THAT / 音色▼Blu-ray:Disc2/DVD:Disc3・ Imitation Rain (from VVS 2024.04.20 TOKYO DOME)・ 僕が僕じゃないみたいだ (from VVS 2024.04.21 TOKYO DOME)・ DOCUMENT “VVS”