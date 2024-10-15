元Janne Da Arcのyou, kiyo, shuji、全国ツアー＜CONNECT＞再追加公演は19年ぶり新宿LOFT
元Janne Da Arcのyou(G)、kiyo(Key)、shuji(Dr)が、10月27日の東京・渋谷サイクロンを皮切りに、全国8都市全28公演をまわるツアー＜you kiyo shuji TOUR 2024 “CONNECT”＞を開催する。その再追加公演＜〜FINAL SEASON〜＞の開催が発表となった。これが本当のツアーファイナルになるとのことだ。
◆you kiyo shuji 画像
＜〜ENCORE SEASON〜＞と題した追加公演も先行受付だけで完売。そして開催が決定した再追加公演＜〜FINAL SEASON〜＞は、2025年1月26日(日)、東京・新宿LOFTにて1公演のみ開催される。新宿LOFT公演は、2006年5月16日に行われた＜Janne Da Arc 10th Anniversary Special Live＞以来、約19年ぶりにyou kiyo shujiの3人が新宿LOFTのステージに立つ。
以下に、新宿LOFTで最終公演に関するyou kiyo shujiのメッセージをお届けしたい。
◆ ◆ ◆
「Janne Da Arcに対する皆さんの熱い熱い想いが、この再追加公演に繋げてくれました。いっしょに拳を突き上げられる機会がまたひとつ増えたことが嬉しくてたまりません。さらに未来に繋げられるよう、お互いに思いっきり楽しみましょう」
──you kiyo shuji
◆ ◆ ◆
■再追加公演＜you kiyo shuji TOUR 2024〜2025 "CONNECT" 〜FINAL SEASON〜＞
▼2025年
01月26日(日) 東京・新宿LOFT ※1公演のみ
open15:30 / start16:00
▼出演
Gt：you(ex.Janne Da Arc / Nicori Light Tours)
Key：kiyo(ex.Janne Da Arc / Nicori Light Tours)
Dr：shuji(ex.Janne Da Arc)
◯Support Musician
Ba：高井 淳(Waive)
▼チケット
・ファンクラブ限定チケット：\10,000(税込)
※ドリンク代別
※終演後バックステージご招待
・一般チケット：\8,000-(税込)
※ドリンク代別
オールスタンディング
※整理番号順の入場
※前売り(※年齢制限3歳以上有料)
【you kiyo shujiオフィシャルモバイルファンクラブ“オルレアン”限定チケット先行】
※FC会員限定チケット・一般チケットの2券種希望制
受付期間：10月15日(火)18:00〜10月29日(火)23:59
※2024年10月29日(火)23:30までの入会者が対象
https://fanicon.net/fancommunities/5643
※先行で完売した場合は、一般発売はございません。
【公式ファンコミュニティ『オルレアン』】
月額1,000円 3ヶ月：3,000円
▼内容
・限定オフショット、限定ムービー
・スレッド
・限定グッズが当たるスクラッチくじ
・デジタルファンレターBOX（※本人からの返信はございません）
■全国ツアー＜you kiyo shuji TOUR 2024 “CONNECT”＞
10月27日(日) 東京・SHIBUYA CYCLONE
・1公演目：open14:00 / start14:30
・2公演目：open17:30 / start18:00
（問）DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/
11月02日(土) 北海道・PLANT
・1公演目：open14:00 / start14:30
・2公演目：open17:30 / start18:00
11月03日(日) 北海道・PLANT
・1公演目：open13:30 / start14:00
・2公演目：open17:00 / start17:30
（問）WESS：info@wess.co.jp
11月16日(土) 大阪・OSAKA MUSE
・1公演目：open14:00 / start14:30
・2公演目：open17:30 / start18:00
11月17日(日) 大阪・OSAKA MUSE
・1公演目：open13:30 / start14:00
・2公演目：open17:00 / start17:30
（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888
11月23日(土) 新潟・GOLDEN PIGS RED STAGE
・1公演目：open14:00 / start14:30
・2公演目：open17:30 / start18:00
（問）新潟GOLDEN PIGS 025-201-9981
11月30日(土) 宮城・仙台MACANA
・1公演目：open14:00 / start14:30
・2公演目：open17:30 / start18:00
12月01日(日) 宮城・仙台MACANA
・1公演目：open13:30 / start14:00
・2公演目：open17:00 / start17:30
（問）キョードー東北 025-245-5100
12月07日(土) 福岡・Drum Be-1
・1公演目：open14:00 / start14:30
・2公演目：open17:30 / start18:00
（問）キョードー西日本 0570-09-2424
12月08日(日) 広島・セカンドクラッチ
・1公演目：open14:00 / start14:30
・2公演目：open17:30 / start18:00
（問）キャンディープロモーション 082-249-8334
12月14日(土) 愛知・HeartLand
・1公演目：open14:00 / start14:30
・2公演目：open17:30 / start18:00
12月15日(日) 愛知・HeartLand
・1公演目：open13:30 / start14:00
・2公演目：open17:00 / start17:30
（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
■追加公演＜you kiyo shuji TOUR 2024〜2025 "CONNECT" 〜ENCORE SEASON〜＞
▼2025年
01月11日(土) 東京・SHIBUYA CYCLONE
・1公演目：open14:00 / start14:30
・2公演目：open17:30 / start18:00
01月12日(日) 東京・SHIBUYA CYCLONE
・1公演目：open13:30 / start14:00
・2公演目：open17:00 / start17:30
▼出演
Gt：you(ex.Janne Da Arc / Nicori Light Tours)
Key：kiyo(ex.Janne Da Arc / Nicori Light Tours)
Dr：shuji(ex.Janne Da Arc)
◯Support Musician
Ba：高井 淳(Waive)
関連リンク
◆kiyo オフィシャルTwitter
◆shuji オフィシャルTwitter
◆you kiyo shujiオフィシャルモバイルFC“オルレアン”