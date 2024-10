白井 空良など著名アスリートも来場！NAGOYA URBAN SPORTS EXHIBITION

アーバンスポーツの祭典「NAGOYA URBAN SPORTS EXHIBITION(NUSE)」を2024年11月4日(月・振休)に開催します。

基本理念「スポーツの力を活かして名古屋の魅力を高める」の実現と、新ジャンルのスポーツの普及・周知のため、パリオリンピック出場選手を招聘したアーバンスポーツのイベントを通してその魅力の発信を行い、若い世代のスポーツ機運醸成を図り、名古屋市をさらに活性化させていきます。

NAGOYA URBAN SPORTS EXHIBITION

■著名アスリートが来場!

スケートボード男子ストリート

白井 空良選手(しらい そら)

2024年9月20日(金)〜22日(日)に開催された世界最高峰のアクションスポーツ国際競技会「X Games Chiba 2024」で見事優勝!パリオリンピックでは4位入賞を果たす。

白井 空良選手

スポーツクライミング・ボルダー&リード複合種目

安楽 宙斗選手(あんらく そらと)

シーズン始めは少々遠い夢と語ったオリンピックもアジア大陸予選大会でパリオリンピックの切符を掴み同種目で見事に銀メダルを獲得!

安楽 宙斗選手

■各競技話題の選手も集結!

【Skateboard】

スケートボーダー HIROMAN(伊藤 弘憲)

名古屋出身、ロサンゼルス、オーストラリアなど海外でスケボー留学を経験し、数多くの大会で優勝経験を持つプロスケートボーダー。

2021年にHiromanch skate schoolを立ち上げ、スケートスクールを運営する傍ら、自身のオリジナルブランドでデッキ、アパレル販売も手掛ける。

豊橋などへの出張キッズスクールも行っており、持ち前の穏やかでゆるく優しい性格は子供たちからも大人気。

【BMX】

BMXライダー 中谷 駿仁

名古屋市出身。

ストリートとパークも両方乗りこなすオールラウンダーのプロBMXライダー。

BMXの本場アメリカのチームにも加わるなど名古屋を代表するライダーの1人。

ライディング以外にも各地でイベントやスクールの企画/運営をし、現在はプロライダーとして活躍しながら次世代のライダー育成、BMXの世界大会のディレクターやBMXの普及イベントも行っている。

【BREAKIN’】

ブレイクダンサー MAStA7R1(Masanari Tsuji)

音と空間アプローチ、即興性を重視したBBOY。

NAKED GUNZを始め、東海地区を中心にCREW、Solo共に国内外で活動しており、現代アートの芸術家としての一面も持つ。

最近では海外での活動も注目を集め、ストリートカルチャーとアートカルチャーを股にかけ、多岐にわたり活動している。

・NOT ONLY HIPHOP 2024 paris 優勝

・RED BULL BC ONE NAGOYA 2024準優勝

・RED BULL BC ONE CAMP 2024 CHUBU 代表

・NATURAL FLOW NAGOYA 2024 crew 優勝

■7つのアソビを体験しよう!

【実施コンテンツ】

●見てアソブ!プロライダーによるデモンストレーション

●聞いてアソブ!トップアスリートトークショー

●競ってアソブ!スケボー・BMX・ブレイキンのコンテスト

●トライしてアソブ!スケボー相撲

●体験してアソブ!各競技体験会

●撮ってアソブ!フォトコンテスト

●触れてアソブ!カルチャーゾーン

■開催概要

主催 : 名古屋スポーツコミッション

後援 : 名古屋市

日程 : 令和6年11月4日(月・振休)10:00〜19:30(予定)

会場 : オアシス21 銀河の広場

メディアヒロバ

中部電力 MIRAI TOWER下広場

採用競技: スケートボード、BMX、ブレイキン、スポーツクライミング

