夜の魚たちの姿や自然にふれあえる！醒井養鱒場　探検ナイトツアー2024

滋賀県水産課と醒井養鱒場が共催するイベント「醒井養鱒場 探検ナイトツアー2024」を2024年11月2日(土)に先着50名様限定で開催します。

醒井養鱒場 探検ナイトツアー2024

名称 :「醒井養鱒場 探検ナイトツアー2024」

開催日 :2024年11月2日(土) 18:00〜19:15(集合17:45)

開催場所:醒井養鱒場(滋賀県米原市上丹生1570)

定員 :50名 先着順

料金 :小学生以上 お一人様2,000円 ガイドツアーと軽食付き

主催 :醒井養鱒場・滋賀県水産課(共催)

申込 :「お申込用二次元コード」を読み取り、必要事項を入力後、送信してください。

申込締切は10月31日です。

備考 :未就学児は安全面の観点からご参加いただけません。

■初のナイトイベント!紅葉が楽しめる養鱒場で、切り絵の動物たちがお出迎え

夜の醒井養鱒場を魚に詳しいスタッフが案内。

昼間とは異なる魚たちの姿や、ライトアップされた紅葉や川など、スタッフの解説を聞いていただきながら、少人数のグループに分かれて、見どころを巡ります。

各スポットでは、人気の切り絵作家・早川鉄兵氏が創り出す動物たちがお出迎え。

珍しい色で人気のコバルトビワマス

ライトアップされた切り絵の動物たち1(イメージ)

■ゴールでは「おみそ汁とおにぎり」提供とツアー修了証を授与

ゴールでは、温かいおみそ汁とおにぎりが味わえます。

ツアーをコンプリート(完了)された方には、早川鉄兵氏 監修の「ツアー修了証」を授与。

夜の森を探検気分で、各スポットに出現するアートな風景とともに、醒井の夜を楽しめるイベントです。

おみそ汁とおにぎり(イメージ)

【醒井養鱒場】

醒井養鱒場は、マス類の生産・供給、観光、学習および研究の機能をもつ滋賀県立の施設です。

明治11年(1878年)に設立された日本でもっとも歴史のあるマス類の増養殖施設の一つ。

養鱒場を取り巻く環境は、深山幽谷として自然景観に勝っており、霊仙山(1,094m)山麓の鍾乳洞から湧き出る清水を使ってイワナやアマゴ、ニジマス、ビワマスが育てられ、「日本の渓流魚の里」とも言われています。

<早川鉄兵氏 プロフィール>

切り絵作家。

1982年、石川県金沢市生まれ。

小さいころに、母親と一緒に切り紙遊びをしたことをきっかけに切り絵を始める。

滋賀県、伊吹山の麓を拠点に、日々出逢う自然や野生動物の姿を伸びやかに描く。

精密な切り絵作品にとどまらず、大掛かりなインスタレーションやライトアップを手がけるなど、新しい切り絵表現の可能性を模索している。

早川鉄兵氏

