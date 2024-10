京都内病院での「SAKU洛連携」導入事例も紹介！トスメディカル「日本医療マネジメント学会第21回京滋支部学術集会」

トスメディカルは、同社が提供している地域医療連携予約システム「e連携」を、2024年10月19日(土)に京都市で開催される「日本医療マネジメント学会第21回京滋支部学術集会」の企業展示ブースに出展します。

トスメディカルは、同社が提供している地域医療連携予約システム「e連携」を、2024年10月19日(土)に京都市で開催される「日本医療マネジメント学会第21回京滋支部学術集会」の企業展示ブースに出展。

同社の展示では「e連携」の案内資料や実際の画面を用いた説明とあわせて、京都府立医科大学附属病院・京都第一赤十字病院・京都第二赤十字病院に導入されている「SAKU洛連携」の導入事例も紹介します。

「e連携」は、インターネットを利用して患者を地域の医療施設から総合病院(地域医療支援病院)に簡単に紹介できる予約システムです。

○SAKU洛連携について

「SAKU洛連携」は、加盟する3病院に共通IDを利用して予約を可能にしています。

地域医療連携専用の総合病院向け診療予約システム「e連携」を基盤としており、紹介患者の予約手続きや医療情報の交換を効率化するものです。

これにより、患者の利便性が向上し、医療従事者間の連携が強化され、円滑な医療提供が可能です。

【日本医療マネジメント学会第21回京滋支部学術集会】

テーマ: 「キラリと輝く病院づくり 〜いま我々にできること〜」

日時 : 2024年10月19日(土)

場所 : 京都テルサ(京都府民総合交流プラザ)

〒601-8047 京都府京都市南区東九条下殿田町70

地下鉄九条駅4番出口より西へ徒歩約5分

展示場: テルサホールロビー2階(第7会場)

会長 : 阪上 順一 先生(市立福知山市民病院 病院長)

