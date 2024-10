「結婚して3年で離婚」を2度も繰り返した元K-POPアイドル（41）、脱恋愛宣言「もう男と会わない」

「結婚して3年で離婚」を2度も繰り返したガールズグループJEWELRY出身の女性タレント、イ・ジヒョンが“脱恋愛”を宣言した。

韓国で本日(10月15日)放送されるSBSバラエティ番組『靴を脱いでドルシングフォーマン』(原題/以下、『ドルシングフォーマン』)の最新回には、イ・ジヒョンのほか女優ソヌ・ヨンニョ、女優ユン・ガイがゲスト出演する。

ソヌ・ヨンニョは収録の序盤から『ドルシングフォーマン』に「滅びの兆しが見えた」とし、番組に対する“精神教育”を始めて共演者の気を引き締めた。

これに対し、MCのタク・ジェフンは「昔の人!」と言って“可愛い反発”を試みたが、ソヌ・ヨンニョに「そうだ、私は昔の人だ!」と“倍返し”に遭い、現場を笑いに包んだ。

また、ソヌ・ヨンニョは「韓国第1号の婚前妊娠芸能人」だったとし、長女の故郷が歴史ある某ホテルだったと告白。これにまた別のMCイ・サンミンは「私がそこで結婚して離婚した」として意外な縁を伝え、周囲を笑わせた。

続いて、タク・ジェフンは「K-POPガールズグループ第1号のドルドルシング(バツ2)」ことイ・ジヒョンに「バツ2の先輩」と冗談を伝えると、イ・ジヒョンは「私に“ドルドルシン”だと最初に発言したのがタク・ジェフン」と返し、やはり笑いを誘った。

そして、「(今後)男性と出会う計画はあるのか」という質問に、イ・ジヒョンは「もうこれ以上男と会う計画はない」と宣言。その理由も率直に告白し、皆の共感を得た。

(写真=SBS)『靴を脱いでドルシングフォーマン』

イ・ジヒョンらが出演する『靴を脱いでドルシングフォーマン』の最新回は、本日(10月15日)夜に放送される。番組は韓国プロ野球のプレーオフ第2戦の中継が終了次第、報道番組『SBS 8ニュース』の後に放送予定だ。

なお、2001年にJEWELRYのメンバーとして芸能界デビューしたイ・ジヒョンは、グループ脱退後の2013年に7歳年上の一般男性と結婚し、1男1女をもうけるも2016年に離婚。翌2017年には眼科専門医と結婚したが、2020年に離婚した。現在はシングルマザーとして息子と娘を育てている。

◇イ・ジヒョン プロフィール

1983年10月12日生まれ。1998年に日韓合同ガールズグループCircleのメンバーとしてデビュー。解散後、2001年にJEWELRYの初代メンバーとして活動した。2006年に脱退し、タレント、女優として活動している。プライベートでは2013年に7歳年上の一般男性と結婚して1男1女をもうけたが、結婚から3年で合意離婚。また2017年、今度は眼科専門医と再婚したが、2020年8月に再び離婚している。現在、シングルマザーとして1男1女を育てている。2023年8月、シングル『Get it on, put in on』をリリースして18年ぶりに歌手活動を再開した。