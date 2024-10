Block B ジコ、6年ぶりの単独コンサートが開催決定！ソロデビュー10周年…強烈なポスターを公開

Block Bのジコが約6年ぶりに単独コンサートを開催する。ジコは15日正午、グローバルファンダムプラットフォームWeverseと公式SNSを通じて、単独コンサート「ZICO LIVE : JOIN THE PARADE」の開催を知らせた。今回の公演は11月23〜24日の2日間にわたり、ソウル松坡(ソンパ)区オリンピック公園オリンピックホールにて開催される。「ZICO LIVE : JOIN THE PARADE」は、2018年に開催された「King Of the Zungle」以来、なんと約6年ぶりに開かれる単独コンサートだ。今年、ソロデビュー10周年を迎えただけに、特別な意味を持つ公演になるとみられる。

今回のコンサートで彼は、過去10年間のディスコグラフィを網羅し、観客やファンと共に楽しむ“僕たちだけのパレード”のような公演を予告した。単独コンサート開催のニュースと共に公開された公演のポスターは、強烈なネオンカラーの照明とジコならではのバイブス、圧倒的なオーラが調和しており、華やかなビジュアルで期待を高めた。「ZICO LIVE : JOIN THE PARADE」に関する詳しい情報は、追ってWeverseと公式SNSを通じて公開される予定だ。ジコは現在、KOZエンターテインメント所属の新人ボーイズグループBOYNEXTDOORの総括プロデューサーとして大活躍している。また、今年4月に作詞・作曲・プロデュースまで手掛けた自身の新曲「SPOT!」で、BLACKPINKのジェニーとコラボし、大ヒットを記録した。