¶¯¤¹¤®¤ÆÁê¼êÃµ¤·Æñ¹Ò¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡¡°æ¾åÂó¿¿Àï¾ÃÌÇ¤ÇÊÆ¹ñ¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤â
¡¡¶¯¤¹¤®¤ëà¥Í¥¯¥¹¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼á¤Î¼¡¤ÎÁê¼ê¤ÏÃ¯¤«¡££²Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£Ð£Ò£É£Í£Å¡¡£Ö£É£Ä£Å£Ï¡¡£Â£Ï£Ø£É£Î£Ç¡¡£±£°¡×¤Î°ìÌëÌÀ¤±²ñ¸«¤¬£±£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¡¢Á°Ìë¤Ë£¶²ó£Ô£Ë£Ï¤Î²÷¾¡¤Ç£²ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡Ê£²£¶¡á£Í¡¦£Ô¡Ë¤Ï²þ¤á¤ÆÃÄÂÎ²¦ºÂÅý°ìÀï¤ò´õË¾¡£ÃæÃ«¤ò¥×¥í¥â¡¼¥È¤¹¤ëÄë·ý¥¸¥à¤ÎËÜÅÄÌÀÉ§²ñÄ¹¤ÏÁê¼êÃµ¤·¤¬Æñ¹Ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤â¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡Á°Ìë¤Ï£·£·Àï¤·¤Æ¥À¥¦¥ó¤Î¤Ê¤¤¥¿¥Õ¥Í¥¹¤Î¥Ú¥Ã¥Á¡¦¥½¡¼¡¦¥Á¥Ã¥È¥Ñ¥Ã¥¿¥Ê¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤òº¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¹ë²÷¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿ÃæÃ«¤Ï¡ÖÂ¿¾¯¤Î¶ÚÆùÄË¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥±¥¬¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥À¥á¡¼¥¸¤Ê¤·¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡ÖÁ°¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅý°ìÀï¤ÏÌÜÉ¸¡£¤è¤ê´üÂÔ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤·Á¤Ç»î¹ç¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Î¸¢°Ò¤¢¤ëÀìÌç»ï¡Ö¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡×¤¬Äê¤á¤ë¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É¡Ê£Ð£Æ£Ð¡áÁ´³¬µé¤òÄÌ¤¸¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ë¤Ç£¹°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¤µ¤ì¤ëÃæÃ«¤ÎºÇ½ªÌÜÉ¸¤Ï£Ð£Æ£Ð£±°Ì¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î²ñ¸«¸å¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ËÜÅÄÌÀÉ§²ñÄ¹¤Ï¡ÖÁê¼êÁª¤Ó¤¬ÂçÊÑ¡×¤È¡¢¶¯¤¹¤®¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥á¡¼¥¯¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÃ«¤Ï°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤È¸ß¤¤¤ËÅý°ìÀï¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Âó¿¿¤¬¶½¹Ô¤Î£±ÆüÌÜ¤ËÄéÀ»Ìé¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤Ë£×£Â£ÃÀ¤³¦Æ±µé²¦ºÂ¤ò¼º¤Ã¤Æ¾ÃÌÇ¡£¿·²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿Äé¤Ï²ñ¸«¤ÇÃæÃ«¤ÈÀÑ¶ËÅª¤ËÂÐÀï¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡ÖÎ®¤ì¤¬Íè¤ì¤ÐÃÇ¤ëÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ËÜÅÄ²ñÄ¹¤Ï¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯À¤³¦¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤ÎÁê¼ê¤¬½á¿Í¤Ç¤Ï¹ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃæÃ«¤ÏÂó¿¿¤Î·»¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤â¸ß¤¤¤Ë°Õ¼±¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÃæÃ«¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¾°ÌïÀï¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤â¾ÃÌÇ¡£ËÜÅÄ²ñÄ¹¤Ï¡Ö¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÇÁê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ë¾å¤²¤Æ¤â²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Î»î¹ç¤òÁÈ¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢Åý°ìÀï¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤ËÆ»¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£ÃæÃ«¤ò¶¦Æ±¥×¥í¥â¡¼¥È¤¹¤ëÊÆ¹ñ¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥¯¼Ò¤ÏÃæÃ«¤ÎÊÆ¹ñ¿Ê½Ð¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÅÄ²ñÄ¹¤â¡ÖÆüËÜ¤ÇÁê¼êÃµ¤·¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤éÊÆ¹ñ¤Ë¹Ô¤«¤»¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¡£Áê¼ê¤¬Ã¯¤Ç¤â¡¢¾ì½ê¤¬¤É¤³¤Ç¤â¹ë²÷¤Ê£Ë£Ï¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£