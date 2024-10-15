¡Ö´ØÅì¤Î»ÉµÒ¡×¤Îµ®½ÅÉÊ¸ø³«¤ËÆÃÊÌ¥á¥Ë¥åー Èþ±ºÂ¼¤ÇµÆ²Ö¾ÞµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡¡È¥È¥ì¥»¥ó¤Î³¹¡É¤Ç²û¤«¤·¤Î¡Ö»ÉµÒ¡×¤ÎÍ¦»ÑºÆ¤Ó¡£°ñ¾ë¸©Èþ±ºÂ¼¤Ë¤¢¤ëÃÏ°è»ºÉÊÄ¾Çä½ê¡Ö¤ß¤Ûー¤¹¤Õ¤¡ー¤à¡×¤Ç¡¢º£·î19Æü¤«¤éÍè·î24Æü¤Þ¤ÇµÆ²Ö¾ÞµÇ°´ë²è¡Ö¥é¥¤¥¹¥·¥ã¥ïーÅ¸¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¥é¥¤¥¹¥·¥ã¥ïー¤ÏÈþ±º¡¦ÈÓÄÍ¹¥¼¡±¹¼Ë½êÂ°¤ÇGI¡¦3¾¡¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É90Ç¯Âå½é¤á¤«¤éÈ¾¤Ð¤Ë¤«¤±¤Æ³èÌö¡£ÂçµÏ¿Ã£À®¤òÁË»ß¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö´ØÅì¤Î»ÉµÒ¡×¤È¤Î°ÛÌ¾¤Þ¤Ç¤Ä¤¤¤¿¡£º£²ó¤Î´ë²è¤Ç¤ÏµÆ²Ö¾ÞÍ¥¾¡»þ¤ÎµÇ°ÉÊÅ¸¼¨¤ä±ÇÁü¾å±Ç¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢Èþ±ºÂ¼¤«¤é±©¤Ð¤¿¤¤¤¿Ì¾ÇÏ¤ÎÂÀ×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±ÇÏ¤ÏÉã¥ê¥¢¥ë¥·¥ã¥À¥¤¤Î89Ç¯»º¶ð¡£91Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¸å¡¢Åª¾ì¶Ñµ³¼ê(¸½Ä´¶µ»Õ)¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ç92Ç¯¤ÎµÆ²Ö¾Þ¤ä93Ç¯¡¢95Ç¯¤ÎÅ·¹Ä¾Þ(½Õ)¤òÀ©ÇÆ¤·ÂçÉñÂæ¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£½éGIÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿µÆ²Ö¾Þ¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥Û¥Î¥Ö¥ë¥Ü¥ó¤ÎÌµÇÔ¤Ç¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯»°´§¤ò¡¢93Ç¯¤ÎÅ·¹Ä¾Þ(½Õ)¤Ç¤Ï¥á¥¸¥í¥Þ¥Ã¥¯¥¤ー¥ó¤Î»°Ï¢ÇÆ¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÁË»ß¤·¡¢¡Ö»ÉµÒ¡×¤Î¤Û¤«¤Ë¡Ö¥ì¥³ー¥É¥Ö¥ì¥¤¥«ー¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÛÌ¾¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢º£¤Ç¤â¿Í¡¹¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë°ìÆ¬¤À¡£
¡¡´ë²è¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È°ñ¾ë¤ÎÀÄÌÚÏÂ¾ë¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²Æ¼Â»Ü¤·¤¿¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¥×¥ê¥Æ¥£ー¥Àー¥Óー¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ÎºÝ¡¢Èþ±ºÂ¼¾¦¹©²ñÄ¹ÎëÌÚ½¨ÌÀ¤µ¤ó¤«¤é¥é¥¤¥¹¥·¥ã¥ïー´Ø·¸¼Ô¤ò¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤Å¸¼¨¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£º£²ó¤Ïµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤·±ï¿¼¤¤µÆ²Ö¾Þ¤¬20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Ìó1¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ©ÇÆ»þ¤Î¥¼¥Ã¥±¥ó¤äÇÏÃå¡¢Í¥¾¡¥ì¥¤¤È¤¤¤Ã¤¿µ®½Å¤ÊÉÊ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡²Ã¤¨¤ÆJRAÈþ±º¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡¦¥»¥ó¥¿ー¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢¥é¥¤¥¹¥·¥ã¥ïー¤Î¥ìー¥¹±ÇÁü¤Î¾å±Ç¤ä¡¢Ä¾Çä½êÆâ¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç¤ÏÆ±ÇÏ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿ÆÃÊÌ¥á¥Ë¥åー¤ÎÄó¶¡¤ò·×²è¡£¤Þ¤¿11·î3Æü¤Ë¤ÏÆüËÜÇÏÉ¤Í¢Á÷¼«Æ°¼Ö¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢ÇÏÌ¾Æþ¤êÇÏ±¿¼ÖÅ¸¼¨¡¦¸«³ØÂÎ¸³¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¥²¥¹¥È¤ò¾·¤¤¤Æ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÄÌÚ¤µ¤ó¤Ï¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Öº£²óÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ëÉÊ¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ÎÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¸«¤Ë¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÈþ±ºÂ¼¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÇÀ»ºÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÃÏ»ºÉÊ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢Â¼¤ÎÌ¥Î»¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥Ôー¥ë¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤Û¤«¤Î¶¥ÇÏ´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤´¶¨ÎÏ¤òÄº¤¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÅ¸¼¨¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¥é¥¤¥¹¥·¥ã¥ïー¤ËÂ³¤¯¡¢Èþ±º¤æ¤«¤ê¤Î¶¥ÁöÇÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë´ë²è¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£º£²ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¤ß¤Ûー¤¹¤Õ¤¡ー¤à¡×¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°X(µìTwitter)¡á@mihorse_farm¤Ç¿ï»þ¹ðÃÎ¤µ¤ì¤ë¡£