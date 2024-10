ITZY、完全体でカムバック！活動再開のリアも喜び「メンバーとファンが信じて待ってくれたおかげ」

本日(15日)午後、ITZYのニューミニアルバム「GOLD」発売記念の記者懇談会が、ソウル汝矣島(ヨイド)コンラッドソウルホテルにて行われた。活動を再開したリアの合流で、完全体でカムバックしたITZY。この日、リーダーのイェジは「5人で再びお会いできて嬉しい。一生懸命に準備したアルバムなので、胸がワクワクしていて、楽しみだ」とカムバックの感想を明かした。続けてマイクを取ったリアは「ファンの皆さんとメンバーたちが信じて待ってくれたおかげで、このように元気な姿でカムバックすることができた。久しぶりの活動なので、さらに素敵な姿、万全の準備をした姿をお見せするために努力した。楽しみにしている」と伝えた。

ITZYのニューアルバム「GOLD」は、「OUR WORLD IS STILL DIFFERENT」というテーマをベースにしたアルバム名のように、彼女たちの輝くストーリーと音楽を収めた。メンバーたちは完全体でのカムバックのために用意したダブルタイトル曲を通じて、新たな魅力をアピールする。アルバムと同名のタイトル曲「GOLD」は、強烈なエレキギターのロックサウンドの上に流れるパワフルなボーカルシャウトがリスニングポイントだ。もう1つのタイトル曲「Imaginary Friend」は、柔らかいボーカルハーモニーと感性的な歌詞がリスナーの想像力を刺激する。K-POPのヒットメーカーであるライアン・チョンと、アメリカの有名プロデューサーであるデム・ジョインツ(Dem Jointz)がタッグを組んで完成したタイトル曲を皮切りに、Stray Kidsのチャンビンも収録曲の作業とフィーチャリングに参加し、特別なケミストリー(相手との相性)をアピールした。ニューアルバムにはダブルタイトル曲をはじめ、「Bad Girls R Us」「Supernatural」、デビュー5周年を記念するファンソング「FIVE」「VAY(Feat. チャンビン of Stray Kids)」、前作の収録曲「BORN TO BE」「UNTOUCHABLE」「Mr. Vampire」「Dynamite」「Escalator」を5人の声で完成させたファイナルバージョンまで、全11曲が収録される。チェリョンは「大切なアルバムなので、いつにも増して慎重に、丁寧に選んだ。プレゼントのような、輝くアルバムになると思う」と紹介。イェジは「5人そろって再び挨拶することができて、感慨深い。それだけに、私たちも万全の準備をした姿で、素敵な活動をお見せしようと思っている」とし「ダブルタイトル曲で活動するので、時間もたくさんかけて、念を入れて準備した」と語った。ITZYのニューミニアルバム「GOLD」は、本日午後6時にリリースされる。