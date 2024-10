元AKB48本田仁美がリーダー！ジェジュンプロデュースの「SAY MY NAME」がいよいよデビューへ

歌手ジェジュンが自らプロデュースに参加した新ガールズグループ「SAY MY NAME(セイマイネーム)」のデビューショーケースに登場した。

10月15日午後、ソウルのSBS公開ホールでデビューショーケースを開き、デビューアルバムに関するトークを披露したSAY MY NAME。彼女たちはジェジュンが設立した芸能事務所iNKODEエンターテインメントの7人組ガールズグループで、デビュー前から注目を集めてきた。

(写真提供=OSEN)SAY MY NAME

ドヒ、ジュンフィ、ソハ、スンジュ(韓国)、カニ(タイ)、メイ、そして元AKB48、IZ*ONEでリーダーのヒトミ(日本)の多国籍グループとなっている。

iNKODEのCSO(最高戦略責任者)を務めるジェジュンは、デビューショーケース開始前にステージにあらわれ、自ら挨拶。「SAY MY NAMEは7人のメンバーがお互いの名前を呼び、ファンと大衆がメンバーの名前を呼ぶことを原動力にして、夢に向かって走っていこうという意味を込めたグループだ」として、「新鮮で多彩な音楽と色をお見せしようと、曲選びから心血を注いだアルバムだ。努力して作ったアルバムなので、よろしくお願いします」と伝えた。

(写真提供=OSEN)ジェジュン

(写真提供=OSEN)ヒトミ

SAY MY NAMEのデビューアルバム『SAY MY NAME』は16時18時リリース。