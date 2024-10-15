ÉÔ°Â¤·¤«¤Ê¤¤ÀÊÂØ¤¨¤Î¥¯¥¸°ú¤¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÃËÀ¶²ÉÝ¾É¤Î¼«Ê¬¤ÎÎÙ¤ÎÀÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï!?¡¿ÀÖÌÌ½÷»Ò¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤Îø¢
¡ØÀÖÌÌ½÷»Ò¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤Îø¡Ù¡ÊYuuzu¡ËÂè2²ó¡ÚÁ´3²ó¡Û¡¡Ãæ³Ø»þÂå¤Î¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤¬¸¶°ø¤ÇÃËÀ¶²ÉÝ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷»Ò¹âÀ¸¤Î¥Á¥ã¥ó¡¦¥è¥¦¤Ï¥¯¥é¥¹¤Ç°ìÈÖ¿Íµ¤¤ÎÃË»Ò¡¢¥ë¥ª¡¦¥¤¡¼¥¹¤ÎÎÙ¤ÎÀÊ¤Ë¡£µÙ¤ß»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¤¡¼¥¹¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤âÃË»Ò¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¥è¥¦¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤ÆÃË»Ò¤¿¤Á¤ò±ó¤¯¤ØÄÉ¤¤¤ä¤ë¥¤¡¼¥¹¡£¤¢¤ëÆü¡¢¥è¥¦¤¬½¤Àµ¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤é¤·¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¤¡¼¥¹¤¬¼«Ê¬¤ÎÊª¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¬¡¢¤ªÎé¤Ï¡Ö¥¥¹2²ó¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¡£ÃËÀ¶²ÉÝ¾É¤Î½÷¤Î»Ò¤È¥¤¥¿¥º¥é¹¥¤¤ÊÃË¤Î»Ò¤ÎÆü¡¹¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢ÂæÏÑ¤ÇÂç¿Íµ¤¤ÎÎø°¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ØÀÖÌÌ½÷»Ò¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤Îø¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª