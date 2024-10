自分の気持ちを英語でうまく伝えるにはどうすればいいのか。SNSフォロワー数累計90万人の「英語学習インフルエンサー」こあらの学校さんは「TPOに合わせて『感謝の表現』を使い分けると、コミュニケーションがもっと円滑になる」という――。

■累計フォロワー数90万人「英語学習インフルエンサー」の原点

私はこあらの学校のこあたんとしてSNSで英語学習についての発信をしていますが、普段はオーストラリアの会社で会社員として働いています。X、Instagram、YouTubeの3つのSNSで日本人が間違えやすい英語についてや、本当に使える英語フレーズ、英文法や英単語の覚え方など英語に関する情報を発信し、累計90万人の方にフォローいただいています。

こうしてみると海外で生まれ育った帰国子女だったり、もともと英語が好きで得意だった人なんでしょと思われるかもしれません。でも実は極めて普通の人間で、もちろん生まれも育ちも日本ですし、しかも英語はめちゃくちゃ苦手だったんです。パスポートも20歳になるまで持っていませんでした。

大学生になったころは英語は一言もしゃべれず、大学受験では英語のリスニングがあったのですが、本当に1問もわからなくて全部適当にマークしたこと、いまでも覚えています。

大学に入っても、最初の英語の講義のクラス分けで1番下のレベルのクラスに入ってしまって。やっぱり自分は英語はダメなんだ……って劣等感を持ってしまっていました。

それなのに大学では、高校時代に留学していたり、帰国子女だったり、英語がしゃべれる人と新しく友だちになれたんです。でも自分だけ英語がしゃべれないし、なんだか友だちたちがとても大きく見えたんですよね。なんだか悔しい……

そこで勇気を出して20歳のときにカナダに留学をすることにしました。1年間です。

そのときはとにかく海外に行けばどうにかなると思っていたんですね。

■留学中に出会った「ネイティブの英語」

留学当時の英語力は本当にひどいもので、初日の学校の授業で1分間スピーチというものがあったのですが、本当に何も、一言もしゃべれなかったんです。

昨日会った出来事を1分間1人ずつしゃべるという授業だったのですが、1分間を無言ですごしてしまい。1分があんなに長く感じたのははじめてでした。

そんなところからスタートして、英語を必死に勉強したわけなのですが、具体的な英語の勉強法についてはまた別の機会にご紹介するとして、留学中には様々な経験をしました。

留学中、ホストマザーに「Do you want to help me?」って言われて「いや別に手伝いたくないわ」ってちょっとイラッとしたことがあったんです。

でもこれ実は「手伝いたい?」じゃなくて「手伝ってくれない?」っていう意味だとあとでわかって……。

「Do you want to-?」には

舛靴燭い任垢?

◆舛靴泙擦鵑?

〜してくれませんか?

の3つの意味があるんです。

全く同じフレーズでも言い方や状況によって意味が違うからほんとにややこしい……!

そんな経験もあり、いま英語学習について発信する中で、TPOにあわせた言い方や、同じ意味でもカジュアルな言い方と丁寧な言い方の違いなど、気持ちが伝わるカンタンな英語表現についても紹介しています。

その中で今回は「感謝の気持ち」を英語で伝えたいときに使える表現をまとめてみました。

■「ありがとう」の気持ちをうまく英語で伝えられますか?

日本語でも「感謝の気持ち」はみなさん毎日たくさん口にされているのではないでしょうか。

荷物を持ってもらった。お茶を入れてもらった。忘れ物を貸してもらった。仕事を助けてもらった。予想以上のことをしてもらった。ピンチを助けてもらった。

そんな様々なシチュエーション、また相手によって、日本語ならたくさん使い分けている「ありがとう」の気持ちの表し方。

「ありがと!」「ありがとうございます」「誠にありがとうございます」

日本語だとちょっとしたありがとうか、とても大きなしてもらったことに対してのありがとうか、友だちへのありがとうか、目上の人へのありがとうかによって、自然に表現を使い分けていると思います。

では英語だとこれらの感謝の表現はどう使い分けたらいいのでしょうか?

TPOで使い分けられるとコミュニケーションがもっと円滑になりそうですよね。

■ネイティブは「感謝の程度」によって使い分ける

ネイティブは強い感謝を伝えたいとき、ちょっとした感謝を使いたいときどのような言い方をしているのでしょうか。

1.とても強く感謝の気持ちを伝えたいときの表現

○Thank you very much.(誠にありがとうございます。)

○Thanks a million.(本当にありがとう。)

○You are the best.(君って最高だね!)

○You’re a lifesaver.(マジ助かる!)

2.しっかり感謝の気持ちを伝えたいときの表現

○Thanks a lot.(ほんとにありがとう。)

○Many thanks.(どうもありがとう。)

○Much appreciated.(とても感謝します。)

3.感謝の気持ちを伝えたいときの表現

○Thank you.(ありがとう。)

○I appreciate it.(感謝いたします。)

○Thanks!(ありがと!)

○I owe you one.(恩に着るよ。)

■「カジュアルな感謝」と「丁寧な感謝」はどう違うのか

ではこれらの感謝の表現は相手によって使い分けは必要でしょうか?

目上の方など、日本語で敬語で話したい相手には"Thank you very much."(誠にありがとうございます。)がおすすめです。

逆に友だちに目いっぱいの感謝を伝えたいときはもう少しカジュアルな言い方"Thanks a million."(本当にありがとう。)を使ってみてはどうでしょう。

"You are the best."(君って最高だね!)や"Thanks!"(ありがと!)も友人に気軽に「ありがとう」の気持ちを伝えたいときに使いたい表現です。

■「Thank you.」の返事は「You are welcom.」だけではない

学校で習った、「"Thank you."と言われたら"You are welcome."」。でも実は「ありがとう」と言われた時の返事の仕方は実はたくさんあるんです。"You are welcome."以外のこのような表現、ぜひ使ってみてください。

カジュアルな返事

○No worries.(気にしないで。)

○You bet.(もちろんだよ!)

○Anytime.(いつでも言って。)

○No sweat.(お安いご用だよ。)

ややカジュアルめな返事

○Of course!(もちろん!)

○Sure thing!(もちろん、いいよ!)

○Certainly!(当然だよ!)

○No problem.(たいしたことないよ。)

やや丁寧めな返事

○You are welcome.(どういたしまして。)

○Don’t mention it.(とんでもないです。)

○Don’t worry about it.(気にしないでください。)

○Not at all.(まったくかまいません。)

丁寧な返事

○I should be the one thanking you.(お礼を言うのはこっちです。)

○Thank YOU.(こちらこそありがとうございます。)

○My pleasure.(お役に立てて嬉しいです。)

○You are most welcome!(どういたしまして!)

"My pleasure."はレストランの店員などが使う、丁寧で上品なフレーズです。"You are most welcome."は"You are welcome."をさらに強調した表現です。

ちょっとした気持ちの伝え方も英語だとワンパターンになりがちという方はぜひ、ネイティブが使っている様々な英語表現を真似してみてください。

