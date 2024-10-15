À¶¸¶²ÌÌí¡¢¡ÈÄ¾É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡É¤ËÈ¿¶Á¡Ö»ú¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âåºÎï¡×¡ÖÈþ¤·¤¤»ú¡×¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¸¶²ÌÌí¡Ê22¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¾É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖÈþ¤·¤¤»ú¡×¡ÈÄ¾É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡É¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ëÀ¶¸¶²ÌÌí
¡¡À¶¸¶¤Ï¡ÖÀèÆü¡¢¤ª»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Æ10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡ÈÄ¾É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡É¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ËÊó¹ð¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë´¶¼Õ¤· ¤¤¤Ä¤«³§¤µ¤Þ¤Ë²¸ÊÖ¤·½ÐÍè¤ë¤è¤¦Æü¡¹î²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¾Ð´é¤Î¥Þ¡¼¥¯¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö10¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹ ¤È¤Æ¤âåºÎï¤Ê»ú¤Ç¤¹¤Í ¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÄ¾É®¤Ã¤Æµ¤»ý¤ÁÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö»ú¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âåºÎï¡×¡Ö¼ê½ñ¤Ê¸»ú¡¢ÁÇÅ¨¡¢µ¤»ý¤Á¤âÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÈþ¤·¤¤»ú¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖÈþ¤·¤¤»ú¡×¡ÈÄ¾É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡É¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ëÀ¶¸¶²ÌÌí
¡¡À¶¸¶¤Ï¡ÖÀèÆü¡¢¤ª»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Æ10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡ÈÄ¾É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡É¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ËÊó¹ð¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë´¶¼Õ¤· ¤¤¤Ä¤«³§¤µ¤Þ¤Ë²¸ÊÖ¤·½ÐÍè¤ë¤è¤¦Æü¡¹î²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¾Ð´é¤Î¥Þ¡¼¥¯¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö10¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹ ¤È¤Æ¤âåºÎï¤Ê»ú¤Ç¤¹¤Í ¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÄ¾É®¤Ã¤Æµ¤»ý¤ÁÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö»ú¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âåºÎï¡×¡Ö¼ê½ñ¤Ê¸»ú¡¢ÁÇÅ¨¡¢µ¤»ý¤Á¤âÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÈþ¤·¤¤»ú¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£