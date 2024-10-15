Å´Æ»ÉôÉÊ¤ä¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤ËÄ¹¼Ø¤ÎÎó¡¡DMV¤â¡Ö¾åµþ¡×¡¡ÂçÀ¹¶·¤À¤Ã¤¿¤ªÂæ¾ì¤Î¡ÖÅ´Æ»¥Õ¥§¥¹¡×¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡Ë
²ñ¾ì¤òÊñ¤àÇ®µ¤¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÁ°Ç¯¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£10·î14Æü¤Î¡ÖÅ´Æ»¤ÎÆü¡×¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤è¤¦¤È¡¢2024Ç¯10·î13¡Á14Æü¤ËÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¤Î¤ªÂæ¾ì¥¤¡¼¥¹¥È¥×¥í¥à¥Ê¡¼¥É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿31²óÌÜ¤Î¡ÖÅ´Æ»¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÊÅ´Æ»¥Õ¥§¥¹¡Ë¡×¡£Å´Æ»²ñ¼Ò¡¦ÃÄÂÎ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Á°Ç¯¤è¤ê£²³ä¤Û¤ÉÂ¿¤¤Ìó80¼Ò¡Ê¼Ô¡Ë¤¬½ÐÅ¸¤·¤¿¡£
Å´Æ»¤ÎÆü¤ÎÁ´¹ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ëÅ´Æ»¥Õ¥§¥¹¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤äÅ´Æ»·úÀß¡¦±¿Í¢»ÜÀßÀ°È÷»Ù±çµ¡¹½¡ÊJRTT¡Ë¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ´µ°Æ»»ö¶È¼Ô¡¢Å´Æ»´Ø·¸ÃÄÂÎ¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤¹¤ë¡ÖÅ´Æ»¤ÎÆü¡×¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¼çºÅ¡£ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëºÅ¤·¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñÃÎ»ö²ñ¡¢Á´¹ñ»ÔÄ¹²ñ¡¢Á´¹ñÄ®Â¼²ñ¤Ê¤É¤¬¸å±ç¤·¤¿¡£
2019Ç¯¤«¤é¤Î£³Ç¯´Ö¤Ï¡¢¹ÓÅ·¤È¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤Ç³«ºÅÃæ»ß¡£2022Ç¯¤ÎÉü³è¸å¡¢2023Ç¯¤ÏÄ¹¤¯Â³¤¤¤¿Åìµþ¡¦ÆüÈæÃ«¸ø±à¤«¤é¤ªÂæ¾ì¤Ë²ñ¾ì¤ò°ÜÅ¾¡£Á°²ó¤ÏÍÍ»Ò¸«¤À¤Ã¤¿Å´Æ»²ñ¼Ò¤âº£²ó¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ËÊªÈÎ¤òºÆ³«¤·¡¢ÂÔ¤Á¤«¤Í¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬Âçµó¤·¤Æ²¡¤·´ó¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬2024Ç¯¤Î¹½¿Þ¤À¡£
²ñ¾ìºÇ´ó¤ê¤ÎÅìµþÎ×³¤¹âÂ®Å´Æ»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì±Ø¡¢¤æ¤ê¤«¤â¤áÍÌÀ±Ø¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥¯¥µ¥¤¥È±Ø¤Ë¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤ÈÊ¬¤«¤ë¿Í¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤ÏÁíÁªµó¸ø¼¨Á°¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ì»ö¾ð¤Ç¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¤äÉûÂç¿Ã¡¢À¯Ì³´±¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÏÃæ»ß¡£10»þ¤ÎÊüÁ÷¤ò¹ç¿Þ¤Ë¡¢³Æ¥Ö¡¼¥¹¤¬°ìÀÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤ÎÆþ¸ý¶á¤¯¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÊÂ¤ó¤ÀÅìµþÅÔ¸òÄÌ¶É¥Ö¡¼¥¹¡£ÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤ä¥Æ¡¼¥ë¥é¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢ÈÎÇä²Á³Ê10Ëü±ß¤òÄ¶¤¹à¤ªÊõá¤â¡£Æî³¤ÅÅµ¤Å´Æ»¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÌ±Å´¡Ê»äÅ´¡Ë¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Î¶¦Æ±½ÐÅ¸¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2025Ç¯¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤â¤Ë¤é¤ó¤Ç¡¢º£²ó¤Ï½é¤á¤ÆÃ±ÆÈ»²²Ã¡£¼ÒÌ¾¤ÎÊÑÁ«¤ò¿Ò¤Í¤ë¥¯¥¤¥º¥é¥ê¡¼¤Ê¤É¤Ç¡¢Âçºå¥ß¥Ê¥ß¤È´Ø¶õ¹ñºÝ¶õ¹Á¤äÏÂ²Î»³¡¦¹âÌî»³¤ò·ë¤ÖÅ´Æ»¤òÈ¯¿®¤·¤¿¡£
JR¥°¥ë¡¼¥×¤Ï³Æ¼Ò³ÆÍÍ¤ËPR¡£JRÅìÆüËÜ¤Î´ÉÆâ³ÆÀþ±¿Å¾¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¡¢JRÅì³¤¤ÎÅì³¤Æ»¿·´´Àþ60¼þÇ¯¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¤ÎËÌÎ¦¿·´´Àþ¤Ê¤É°ì²¡¤·¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡ÖÅ´Æ»¥Õ¥§¥¹¤ª¤½¤é¤¯½é¤á¤Æ¤ÎËÜÊª¤ÎÅ´Æ»¼ÖÎ¾¡×¡Ê¼çºÅ¼Ô»öÌ³¶É¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ÆÁÅç¸©¤ÎÂè»°¥»¥¯¥¿¡¼¡¦°¤º´³¤´ßÅ´Æ»¤¬²ñ¾ìÅ¸¼¨¤·¤¿DMV¡Ê¥Ç¥å¥¢¥ë¡¦¥â¡¼¥É¡¦¥Ó¡¼¥¯¥ë¡Ë¡£ÀþÏ©¤ÈÆ»Ï©¤ÎÁÐÊý¤òÁö¤ì¤ë¼ÖÎ¾¤Ç¡¢¼Ö¼´¤Ë¤Ò¤Ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ2024Ç¯10·î£±Æü¤«¤é±¿µÙ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾ÜºÙ¤Ê¸¡ºº¤Ç¥á¥Ã¥¤¬¤Ï¤¬¤ì¤¿¤À¤±¤ÈÊ¬¤«¤ê¡¢Á°Æü¤Î10·î12Æü¤«¤é±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤¿¡£
DMV¤Î´ØÅì±óÀ¬¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ç¹âÃÎ¤«¤éÅìµþ¤Ø¡£¤ªÂæ¾ì¤Ë¤Ï¼«Áö¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥¬¥¤¥ÉÌò¤òÌ³¤á¤¿ÂçÃ«¾°µÁÂåÉ½¼èÄùÌòÀìÌ³¤Ï¡¢¡ÖÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÆÁÅçÍèË¬¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Å´Æ»·Ï½ÐÈÇ¼Ò¤ÇÍ£°ì½ÐÅ¸¤·¤¿¸òÄÌ¿·Ê¹¼Ò¤Ï¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ60¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÉ½»æ¤Ë£°·Ï¿·´´Àþ¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡¢Á´¹ñÈÇ¥³¥ó¥Ñ¥¹»þ¹ïÉ½¤ÎÅ´Æ»¥Õ¥§¥¹¸ÂÄê¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÈ¯Çä¡£ÃÏÊýÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢ÀÄÈ¡Ï¢ÍíÁ¥¤Ê¤ÉÇÑ»ß¡¦ÇÑÀþ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ï©Àþ¤Î»þ¹ïÉ½¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
µ»ö¡§¾åÎ¤²ÆÀ¸