医師としてアメリカで働き始めて初めてのクリスマスの日。手術室で目の当たりにした、ありえない光景とは?(写真:wavebreakmedia/PIXTA)

アメリカの医師と日本の医師には、決定的な違いがある。それは、給料。あなたはどちらがどのくらい多くもらっていると思われるだろうか? ほかにも、働き方や手術室での過ごし方など、アメリカと日本の医師には異なる点が多くある。彼らは、いったいどちらで働きたいと思っているのだろうか。『本物の医学への招待 驚くほど面白い手術室の世界』を出版した、アメリカ・シカゴ大学で心臓外科医として働く北原大翔氏が、アメリカと日本の医療現場の違いを語る。

アメリカの医師の給料は、日本の医師の約3.3倍

ひとことで医者と言っても、国によって異なる点が多くある。そのひとつが、給料だ。私がいるアメリカ・シカゴの心臓外科医の平均年収は、5000万円といわれている。日本の心臓外科医の平均年収は1500万円といわれているので、その約3.3倍だ。

日本では基本的に、医学部を卒業して研修を終えたら、どの診療科になるかを自分で選ぶことができる。皮膚科になるのも精神科になるのもその人の自由だ。心臓外科医である私も日本に帰って「私は今日から精神科医だ」と言えば精神科医になれるのだ。もちろん、患者は1人も来ないと思うが。そして、病院などで雇われ医師として働く限り、どの診療科を選んだとしても大きく給料が変わることはない。

一方、アメリカでは、診療科によって給料がまったく違う。例えば、一番高い整形外科や耳鼻科は平均年収6000万円、低い診療科だと2000万円と、3倍も違ったりする。また、診療科ごとに人数制限があるため、全員が希望の診療科の診療科医になることはできない。そうなると給料の高い診療科や忙しすぎない診療科がものすごい人気となり、そこに入るためには熾烈な生き残り競争を勝ち抜かなくてはいけないのだ。

日本とアメリカ、どちらがいいのだろうか。ただひとつ言えるのは、私たち医師はお金のためだけに働いているわけではないということだ。私たちは医学という領域を学び深めることで、ひとりでも多くの人の命を救えればという気持ちで動いている。

給料以外にも、日本の医者とアメリカの医者にはいろいろと違いがある。そしてそれは、手術の現場についても言うことができる。いくつか例を紹介しよう。

アメリカでは、手術中にスタッフが踊りだすことがある

「アメリカと日本の手術室の違いは?」と聞かれたら、私はまずこう答えるだろう。「手術中に踊りだす人がいるかいないか」。

通常の手術は、メインとなる術者ひとりと、数人の助手とで行われる。日本では外科医が術者も助手も行うことが多いが、アメリカでは、助手は外科医ではなく、助手を専門とするフィジシャンアシスタント(PA)が行っている。PAは日本にはない職業で、手術の手伝いをしたり、医者の代わりに患者を診察したりと、ほぼ医者のような仕事をする重要な職種である。

アメリカで働き始めて初めてのクリスマスの日、緊急手術があった。1秒も無駄にできないシリアスな状況になってきたとき、スピーカーからマライア・キャリーの「All I Want For Christmas Is You」が流れてきた。

手術室で音楽が流れているのは、日本でもアメリカでもめずらしくない。でもこんな大変なときにこんな陽気な音楽なんて……と思っていると、横で助手をしていたPAが曲のサビに合わせて踊りだしたのだ。さらには、それを見て笑いながら手術器具を手で叩いてリズムをとる看護師。日本の手術室ではありえない光景なので、少し驚いたのを覚えている。

日本では、誰かが真剣になっているときは周りの人も真剣にならなくてはいけない雰囲気があると思う。それが手術中ならなおさらだ。その雰囲気がまったくないアメリカを、まさに感じた日であった。

ちなみにその後、ICU(集中治療室)に手術後の重症患者を運んでいくと、担当の看護師たちがみんなしてサンタのコスプレをしていた。メリークリスマスだ。

アメリカでは、タトゥーをしている人を比較的よく見かける。病院で働く医師やそのほかの職員にも、タトゥーをしている人は結構いるのだ。

ただし、病院によっては、長袖を着たりスカーフのようなものを巻いたりして、勤務中は腕や首にあるタトゥーを隠すよう指示されるところもあるみたいだ。

アメリカの同僚にタトゥーについて聞いてみたところ、「アメリカでは、若いときにファッションやノリで入れて、後悔する人が多い」と言っていた。そして、「誰かがタトゥーをしているからといって特に何も思わない」とも言っていた。日本に比べたら、タトゥーへの抵抗感が小さいのかもしれない。

ちなみに、過去に投稿した恥ずかしい動画や文章など、ネット上に残ってしまった将来の自分にとって不利益な情報をデジタルタトゥーという。タトゥーはいいが、墓穴は掘らないようにしたい。

アメリカの医師は、自信に満ちていてプレゼン能力が高い

アメリカでの手術は、英語で行われる。手術室での会話はある程度決まっており、日常会話よりもずいぶん簡単だ。しかし、数年一緒に働いてきた手術室のスタッフに自分の英語が理解してもらえないことはいまだにある。

例えば手術中、 看護師に「メス」と言ったところ、メスではなくハサミを渡されることがある。外科医という生き物はどこまでもわがままであり、つい「状況的にメスが適しているなら、仮にハサミと聞こえたとしても、機転を利かせてひと言『メスでいい?』と聞いてくれたらいいのに」と思ってしまう。しかし、ここには日本人とアメリカ人の違いがあるのだ。

一般的に日本人は、言葉でしっかり説明されなくても、あるいは多少聞き取れなかったとしても、そのときの状況や背景を読み取って適切に判断・理解する能力に優れている。私も状況を読む力には定評があり、もし騒がしい店で上司とふたりで食事をしていて、上司の言葉がひとつも聞き取れなかったとしても、何事もなかったかのように食事会を終えることができる自信がある。

一方、アメリカで働く人は、伝えたいことを言葉にするいわゆる“プレゼン能力”が高く、さらに得体の知れない自信に満ち溢れている。

ある日、ICUでふんぞり返って座っている髭モジャモジャ医師が「今日は俺が当直だから任せてくれ。俺のやり方で治療しておくぜ」と言ってきたので、新しく赴任した熟練のドクターかなと思っていたら、大学を卒業したばかりの何も知らないペーペーだったということがあった。

なぜあんなに余裕で、自信満々で髭モジャでいられるのかとても不思議である。英語を公用語にするだけあって、エゴが強いのかもしれない。

アメリカで働くうえで必要な英語力

ちなみに、アメリカで働いている日本人医師50人にアンケートを取ったところ、TOEFL(英語を母国語としない人々を対象にした英語試験)の点数が、120点満点中100点以上である人がほとんどだった。これは相当高い点数である。





さらに驚くのが、そのうち約80%の医師が「学生時代にもっと英語を勉強すればよかった」と言っているということ。それだけ英語ができる人たちでも、さらに英語の勉強が必要だと思っているということだ。

たしかに、医者は、患者や看護師、ほかの医師やスタッフなどとコミュニケーションをとることで仕事が成り立っているため、ある程度の英語力は大切になる。

しかし、英語ができないからといって、決してアメリカで働けないというわけではない。この通り、私はアメリカで心臓外科医として働いているが、TOEFLの点数は48点であった。GOOD LUCK。

(北原 大翔 : シカゴ大学心臓外科医・NPO法人チームWADA代表理事)