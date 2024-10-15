衆議院選挙公示 静岡県内8小選挙区の立候補29人に 15日午後新たに1人届け出【速報】（午後3時半現在）
衆議院選挙は10月15日、公示されました。静岡県内8つの小選挙区には、これまでに29人が立候補を届け出ています。
静岡1区です。これまでに立候補したのは届け出順に▼立憲民主党の元職・高橋美穂さん（59） ▼日本維新の会の新人・山下洸棋さん（33） ▼共産党の新人・鈴木節子さん（69） ▼自民党の前職・上川陽子さん（71） ▼無所属の新人・鈴木惇弘さん（82） の5人です。
静岡2区は▼自民党の前職・井林辰憲さん（48） ▼参政党の新人提坂大介さん（48） ▼立憲民主党の新人・鈴木岳幸さん（51） の3人です。
静岡3区は▼自民党の新人・山本裕三さん（41） ▼無所属の新人・杉村義夫さん（65） ▼日本維新の会の新人・釜下由佳子さん（43） ▼無所属の元職・宮沢博行さん（49） ▼立憲民主党の前職・小山展弘さん（48） の5人です。
静岡4区は▼自民党の前職・深沢陽一さん（48） ▼国民民主党の前職・田中健さん（47） の2人です。
静岡5区は▼共産党の新人・下山一美さん（71） ▼立憲民主党の新人・外山和之さん（61） ▼自民党の前職・細野豪志さん（53） の3人です。
静岡6区は▼れいわ新選組の新人・冨谷皐介さん（55） ▼自民党の前職・勝俣孝明さん（48） ▼立憲民主党の前職・渡辺周さん（62） の3人です。
静岡7区は▼立憲民主党の元職・日吉雄太さん（56） ▼自民党の前職・城内実さん（59） ▼共産党の新人・吉川奈緒子さん（64） の3人です。
静岡8区は▼立憲民主党の前職・源馬謙太郎さん（51） ▼日本維新の会の新人・寺島瑞仁さん（31） ▼自民党の新人・稲葉大輔さん（50） ▼共産党の元職・平賀高成さん（70） ▼無所属の新人・加藤順久さん（78） の5人です。
候補者はそれぞれの選挙区で政策を訴えています。立候補の届け出の受付は15日午後5時までで、投開票は10月27日です。 （10月15日午後3時半現在）