衆議院選挙は10月15日、公示されました。静岡県内8つの小選挙区には、これまでに29人が立候補を届け出ています。

静岡1区です。これまでに立候補したのは届け出順に

▼立憲民主党の元職・高橋美穂さん（59）

▼日本維新の会の新人・山下洸棋さん（33）

▼共産党の新人・鈴木節子さん（69）

▼自民党の前職・上川陽子さん（71）

▼無所属の新人・鈴木惇弘さん（82）

の5人です。

静岡2区は

▼自民党の前職・井林辰憲さん（48）

▼参政党の新人提坂大介さん（48）

▼立憲民主党の新人・鈴木岳幸さん（51）

の3人です。

静岡3区は

▼自民党の新人・山本裕三さん（41）

▼無所属の新人・杉村義夫さん（65）

▼日本維新の会の新人・釜下由佳子さん（43）

▼無所属の元職・宮沢博行さん（49）

▼立憲民主党の前職・小山展弘さん（48）

の5人です。

静岡4区は

▼自民党の前職・深沢陽一さん（48）

▼国民民主党の前職・田中健さん（47）

の2人です。

静岡5区は

▼共産党の新人・下山一美さん（71）

▼立憲民主党の新人・外山和之さん（61）

▼自民党の前職・細野豪志さん（53）

の3人です。

静岡6区は

▼れいわ新選組の新人・冨谷皐介さん（55）

▼自民党の前職・勝俣孝明さん（48）

▼立憲民主党の前職・渡辺周さん（62）

の3人です。

静岡7区は

▼立憲民主党の元職・日吉雄太さん（56）

▼自民党の前職・城内実さん（59）

▼共産党の新人・吉川奈緒子さん（64）

の3人です。

静岡8区は

▼立憲民主党の前職・源馬謙太郎さん（51）

▼日本維新の会の新人・寺島瑞仁さん（31）

▼自民党の新人・稲葉大輔さん（50）

▼共産党の元職・平賀高成さん（70）

▼無所属の新人・加藤順久さん（78）

の5人です。

候補者はそれぞれの選挙区で政策を訴えています。

立候補の届け出の受付は15日午後5時までで、投開票は10月27日です。

（10月15日午後3時半現在）