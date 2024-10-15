■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(260A) オルツ　　　　 東証グロース
(5885) ジーデップ　　 東証スタンダード
(3760) ケイブ　　　　 東証スタンダード
(7868) 広済堂ＨＤ　　 東証プライム
(4570) 免疫生物研　　 東証グロース

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(7453) 良品計画　　　 東証プライム
(6857) アドテスト　　 東証プライム
(7445) ライトオン　　 東証スタンダード
(7603) マックハウス　 東証スタンダード
(5595) ＱＰＳ研究所　 東証グロース


出所：MINKABU PRESS