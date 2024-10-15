＜個人投資家の予想＞ 10月15日 16時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(260A) オルツ 東証グロース
(5885) ジーデップ 東証スタンダード
(3760) ケイブ 東証スタンダード
(7868) 広済堂ＨＤ 東証プライム
(4570) 免疫生物研 東証グロース
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(7453) 良品計画 東証プライム
(6857) アドテスト 東証プライム
(7445) ライトオン 東証スタンダード
(7603) マックハウス 東証スタンダード
(5595) ＱＰＳ研究所 東証グロース
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(260A) オルツ 東証グロース
(5885) ジーデップ 東証スタンダード
(3760) ケイブ 東証スタンダード
(7868) 広済堂ＨＤ 東証プライム
(4570) 免疫生物研 東証グロース
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(7453) 良品計画 東証プライム
(6857) アドテスト 東証プライム
(7445) ライトオン 東証スタンダード
(7603) マックハウス 東証スタンダード
(5595) ＱＰＳ研究所 東証グロース
出所：MINKABU PRESS