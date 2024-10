ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん!

今回は、内側フェイクファーであったかく履ける「スヌーピー」レースアップモカブーツを紹介します☆

ベルメゾン「スヌーピー」レースアップモカブーツ

価格:各7,990円(税込)

サイズ:23cm、23.5cm、24cm、24.5cm、25cm

※かかと高さ約3.5cm、履き口周り約29cm、ブーツ丈約8cm、片足の重さ約300g(23cmの場合)

ワイズ:3E

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

足元を温かく、ラクに脱ぎ履きできる、ベルメゾンの「スヌーピー」レースアップモカブーツ。

表面は起毛感のあるフェイクスエードで、秋冬のコーディネートにぴったりです!

内側は全面、もこもこのフェイクファーを使っており、つま先から足首まですっぽりあったかく履けます。

サイドにはファスナーが付いており、ひもをほどかずにサッと着脱できるのもポイント。

さりげなくあしらわれた「スヌーピー」のネームが、デザインのアクセントです☆

屈曲性の良いソールで滑りにくく、普段使いに便利。

見た目よりも軽く、軽快に歩ける1足です!

ベージュ

秋冬のコーデに使いたくなる、落ち着いたカラーのベージュ。

「ビーグル・スカウト」のネームがさりげなくかわいいデザインです☆

レースアップだけどファスナー付きだからほどかずに脱ぎ履き可能。

滑りにくいソールで、普段使いできます。

ボトムを選ばないブーツ丈なのも使いやすいポイントです!

ブラック

シックに決まる、ブラックのレースアップモカブーツもラインナップ。

ちょこんと座る「スヌーピー」がかわいい、ネーム付きです。

内側はフェイクファーなので、ひんやりする季節の足元をあったかくしてくれます☆

屈曲性が良く、普段のおでかけ用にも使いやすい1足。

ファスナーで楽に脱ぎ履きできる、機能的なブーツです!

「スヌーピー」のネームがアクセントになった、機能的に履けるレースアップブーツ。

「スヌーピー」レースアップモカブーツは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です☆

