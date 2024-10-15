【桜井政博のゲーム作るには】10月15日20時 公開

ゲームクリエイター・桜井政博氏は、自身のYouTubeチャンネル「桜井政博のゲーム作るには」の通常回を10月15日20時で一旦終了することを発表した。

「桜井政博のゲーム作るには」では桜井氏がゲームを作る人にも遊ぶ人､あるいは働く人にもなにかが得られるのを目指した番組。ゲームを制作する中で出てくる疑問やゲームシステムの作りこみや演出などを解説している。

また、最終回スペシャルを約1週間後に公開を予定している。