桜井政博氏のYouTubeチャンネル「桜井政博のゲーム作るには」通常回は10月15日20時更新で一旦終了約1週間後に最終回スペシャルを公開予定
【桜井政博のゲーム作るには】
10月15日20時 公開
10月15日20時 公開
ゲームクリエイター・桜井政博氏は、自身のYouTubeチャンネル「桜井政博のゲーム作るには」の通常回を10月15日20時で一旦終了することを発表した。
「桜井政博のゲーム作るには」では桜井氏がゲームを作る人にも遊ぶ人､あるいは働く人にもなにかが得られるのを目指した番組。ゲームを制作する中で出てくる疑問やゲームシステムの作りこみや演出などを解説している。
また、最終回スペシャルを約1週間後に公開を予定している。
今晩20時の更新で､チャンネルの通常回は一旦終わります｡- 桜井 政博 / Masahiro Sakurai (@Sora_Sakurai) October 15, 2024
その後約1週間後､最終回スペシャルを公開する予定です｡
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