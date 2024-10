【ユニバーサル・クールジャパン 2025】2025年1月24日より開催予定

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、スペシャル・イベント「ユニバーサル・クールジャパン 2025」を2025年1月24日より1年を通して開催する。

2025年で10周年を迎える「ユニバーサル・クールジャパン」。今回、第一弾の情報が公開され、ミステリー作家・東野圭吾氏の「マスカレード」シリーズとコラボした参加型リアル・ミステリーショー「狙われた仮面舞踏会」、アニメ「名探偵コナン」とコラボした「名探偵コナン・ワールド」の開催が発表された。

「狙われた仮面舞踏会」は、東野圭吾氏原作の極上ミステリーの世界に入り込み、ゲスト自らが登場人物となって推理を繰り広げる。ピーコック・シアターにて「ホテル・コルテシア」のメニューをイメージした一流ホテルさながらの本格ビュッフェとともに“超本格・超リアル”なミステリーの世界を楽しめる。

「名探偵コナン・ワールド」では、リアル脱出ゲーム「名探偵コナン・ザ・エスケープ」、ハリウッド・ドリーム・ザ・ライドとコラボした「名探偵コナン×ストーリー・ライド」、エンターテイメント・レストラン「名探偵コナン・ミステリー・レストラン」の3つのアトラクションが開催予定。詳細については後日発表される。

【狙われた仮面舞踏会】

東野圭吾氏の「マスカレード」シリーズと初コラボ

「ホテル・コルテシア」をイメージした本格ビュッフェと共にミステリーの世界を楽しめる

【名探偵コナン・ワールド】

3つのアトラクションが開催予定。詳細は後日発表される

TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.

原作/青山剛昌「名探偵コナン」(小学館「週刊少年サンデー」連載中)

(C) 2025 青山剛昌/名探偵コナン製作委員会

(C) SCRAP

(C)東野圭吾/集英社

書・紫舟

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン