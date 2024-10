BOYNEXTDOOR、初コンサートツアー日本公演の詳細を発表！特設サイトもオープン

BOYNEXTDOORの待望の初コンサートツアーの日本公演「BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.1' IN JAPAN」の詳細が発表され、特設サイトがオープンした。「BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.1'」は、2024年12月14、15日の仁川(インチョン)公演を皮切りにシンガポール、マニラ、バンコク、台北、香港、ジャカルタそして日本の合計13都市で開催される。日本では6都市(東京、愛知、大阪、宮城、福岡、神奈川)で計12公演を行う。

彼らは、2023年5月30日に1stシングル「WHO!」で韓国デビューした。“隣の少年たち”という意味を持ち、親しみやすく、自然な魅力で人々の心に寄り添っていくという意味が込められたグループ名どおり、初めて誰かに純粋なときめきを感じ、混乱し、愛を歌うイージーリスニングトラックは高く評価され、1stシングル「WHO!」は発売から1週間で11万442枚を売り上げた。さらに、デビュー112日目にして1st EP「WHY..」がビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」にチャートイン。その後も様々な活躍をみせ、世界中から期待を寄せられる中、今年7月10日にはJP 1st Single「AND,」で待望の日本デビューを果たし、数多くの音楽番組や雑誌、ラジオへの出演、そして「SUMMER SONIC 2024 TOKYO」などの音楽フェスやイベントにも出演し、日本中を熱く盛り上げた。9月9日には3rd EP「19.99」を発売し、韓国HANTEOチャートでは初週75万枚超を記録、サークルチャートでは9月の月刊アルバムチャートで94万枚を超えを達成。さらに、日本オリコン週間アルバムおよび週間合算アルバムランキング1位(9月23日付)、オリコン月間アルバム1位(2024年9月)、日本レコード協会のゴールドディスク「ゴールド」認定を獲得(2024年9月度)するなど、次世代を担うボーイズグループとして今後の活躍に大きな注目が寄せられる彼らの初となるコンサートツアー「BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.1'」に期待が高まる。

■公演概要

「BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.1' IN JAPAN」

【会場・日時】※予定

●東京:立川ステージガーデン

1月30日(木)開場 17:30/開演 18:30



●愛知:Niterra日本特殊陶業市民会館

2月2日(日)開場 17:30/開演 18:30



●大阪:グランキューブ大阪

2月8日(土)開場 17:30/開演 18:30

2月9日(日)開場 11:00/開演 12:00

2月9日(日)開場 17:30/開演 18:30



●宮城:仙台サンプラザホール

2月15日(土)開場 17:30/開演 18:30



●福岡:福岡サンパレス

2月18日(火)開場 17:30/開演 18:30

2月19日(水)開場 17:30/開演 18:30



●神奈川:パシフィコ横浜 国立大ホール

2月22日(土)開場 15:00/開演 16:00

2月23日(日・祝)開場 11:00/開演 12:00

2月23日(日・祝)開場 17:30/開演 18:30

2月24日(月・祝)開場 15:00/開演 16:00



【チケット料金】

・指定席:12,800円(税込)



・プレミアムシート(アップグレードチケット)

ONEDOOR Membership限定:22,800円(税込)

※指定席12,800円+アップグレードチケット10,000円



【受付期間】

・BOYNEXTDOOR GLOBAL OFFICIAL FANCLUB ONEDOOR MEMBERSHIP(JP)会員先行抽選受付

2024年10月16日(水)13:00〜10月24日(木)23:59

※受付の詳細は特設サイトよりご確認ください。



・BOYNEXTDOOR GLOBAL OFFICIAL FANCLUB ONEDOOR MEMBERSHIP(GLOBAL)会員先行抽選受付

※詳細はWeverse内のコミュニティにてご確認ください。



※公演内容、開場・開演時間、出演者等は急遽変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※上記変更に伴うチケットの払戻しはできかねますのであらかじめご了承ください。

※3歳以上要チケット。3歳未満は入場不可。

※別途プレイガイド手数料がかかります。

※プレミアムシートの一般販売予定はございません。

※各チケットの注意事項および詳細は特設サイトにてご確認ください。



■関連リンク

「BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.1' IN JAPAN」特設サイト