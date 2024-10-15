【ユーロ圏】

ドイツZEW景況感指数（10月）18:00

予想 N/A 前回 3.6（ZEW景況感指数)



【南アフリカ】

SACCI景況感指数（9月）18:30

予想 N/A 前回 109.1（SACCI景況感指数)



【米国】

ニューヨーク連銀製造業景気指数（10月）21:30

予想 0.0 前回 11.5（ニューヨーク連銀製造業景気指数)



【カナダ】

消費者物価指数（CPI）（9月）21:30

予想 -0.2% 前回 -0.2%（前月比)

予想 1.9% 前回 2.0%（前年比)



【NZ】

消費者物価指数（2024年 第3四半期）16日06:45

予想 N/A 前回 0.4%（前期比)

予想 N/A 前回 3.3%（前年比)



※予定は変更することがあります

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