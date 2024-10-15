これからの予定【経済指標】
【ユーロ圏】
ドイツZEW景況感指数（10月）18:00
予想 N/A 前回 3.6（ZEW景況感指数)
【南アフリカ】
SACCI景況感指数（9月）18:30
予想 N/A 前回 109.1（SACCI景況感指数)
【米国】
ニューヨーク連銀製造業景気指数（10月）21:30
予想 0.0 前回 11.5（ニューヨーク連銀製造業景気指数)
【カナダ】
消費者物価指数（CPI）（9月）21:30
予想 -0.2% 前回 -0.2%（前月比)
予想 1.9% 前回 2.0%（前年比)
【NZ】
消費者物価指数（2024年 第3四半期）16日06:45
予想 N/A 前回 0.4%（前期比)
予想 N/A 前回 3.3%（前年比)
※予定は変更することがあります
ドイツZEW景況感指数（10月）18:00
予想 N/A 前回 3.6（ZEW景況感指数)
【南アフリカ】
SACCI景況感指数（9月）18:30
予想 N/A 前回 109.1（SACCI景況感指数)
【米国】
ニューヨーク連銀製造業景気指数（10月）21:30
予想 0.0 前回 11.5（ニューヨーク連銀製造業景気指数)
【カナダ】
消費者物価指数（CPI）（9月）21:30
予想 -0.2% 前回 -0.2%（前月比)
予想 1.9% 前回 2.0%（前年比)
【NZ】
消費者物価指数（2024年 第3四半期）16日06:45
予想 N/A 前回 0.4%（前期比)
予想 N/A 前回 3.3%（前年比)
※予定は変更することがあります