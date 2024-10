「サフォーク」からとれた希少な羊毛使用！ktp.lab“北海道ウールルームソックス”

「ktp.lab」では、北海道ウールシリーズ第2弾商品として“北海道ウールルームソックス”をktp.labo公式オンラインショップ(ツクツク店・BASE店)にて、2024年10月15日より販売中です。

ktp.lab“北海道ウールルームソックス”

商品名 :北海道ウールルームソックス

販売価格 :3,278円(税込)

サイズ :約24〜26cm

カラー展開:キナリ、カーキ、ネイビー、ブラック、

マルチ(キナリ・カーキ・ネイビーの3色ミックス)

素材 :綿92% ウール8%

生産国 :日本

■商品概要

北海道で育った羊「サフォーク」からとれた希少な羊毛を使い、日本で紡績・製造した純国産ウール使用のルームソックスです。

現在日本では国産ウールの生産はとても難しいとされており、輸入羊毛の安値に押し出され廃棄されているのが現状です。

「エコロジーの観点からこのまま原毛を捨ててしまうのは勿体ない」と羊牧場側から相談を受け、国産ウールを使用した生地が作られました。

その生地から第1弾商品“ブランケット”が商品化され、今回第2弾商品として“ルームソックス”を製造販売することになりました。

■抜群の機能性

使用している「サフォーク」の羊毛は繊維自体に弾力があり、空気をたっぷり含んでくれるため保温性が高いのが特徴です。

また、保温性だけではなく吸湿性・放湿性に優れていて機能性抜群です。

汗や湿気を吸収しやすく長時間履いていても蒸れず、さらさらしているため“暑い寒い”に丁度いいルームソックスです。

冷房の冷え対策にも◎

■安心の天然素材

綿と混紡なので合成繊維は使わず、すべて天然繊維を使用したルームソックスです。

肌にも優しく安心して使用できます。

■履き心地の良さ

国産ウールの生地で作られたルームソックスはゴムを履き口に使用しておらず締め付け感なく、ゆったりと履くことが出来ます。

シンプルなデザインのルームソックスなので、男女問わず使用できます。

大切な方へのギフトとしてもオススメの商品です。

