最終審査会のプレゼンをライブ配信！ACC「TOKYO CREATIVE CROSSING 2024」

一般社団法人 ACCは、クリエイティビティにまつわる様々なコンテンツを発信するイベント「TOKYO CREATIVE CROSSING 2024(クリクロ)」を開催。

4回目となる本年は、2024年12月2日(月)〜4日(水)の3日間をWEBプログラム配信、12月6日(金)を「2024 64th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS(以下ACC賞)」の贈賞式とし、計4日間にわたり実施します。

コロナ禍以降、ACC賞の入賞作品発表および講評・贈賞など全てのコンテンツを配信に切り替え実施してきたこのイベントですが、本年は5年ぶりとなる贈賞式(ご招待制)を東京ポートシティ竹芝 ポートホールにて行います。

WEBプログラムでは、ACC賞の審査委員による全9部門の2024年講評を展開します。

オープニングでは、日本が誇る文化として広告業界でも注目の高まっているマンガやアニメ・ゲームなどのIP市場の活性化を、「今、熱い!IPコンテンツ×広告クリエイティブ」というタイトルで紹介します。

また、あらゆるフィールドで活躍する若手がアイデアを競う「ACCヤングコンペ」の最終審査となるプレゼンテーションとその審査結果発表も、2024年もライブ配信します。

視聴は無料でどなたでも参加可能です。

業種・業界の領域を超え、多様な人々が繋がり、学べる、アイデアのヒントがいっぱいの3日間となります。

各プログラムの詳細につきましては「TOKYO CREATIVE CROSSING 2024」特設サイトにて随時更新します。

【「TOKYO CREATIVE CROSSING 2024」イベント概要】

■WEBプログラム配信

・日程 : 2024年12月2日(月)〜12月4日(水)

2日(月) 15:00〜19:00

3日(火) 15:00〜19:00

4日(水) 15:00〜20:40

・会場 : オンライン配信

・対象者 : どなたでも参加可能

※一部会員社様のみの視聴となるコンテンツがあります。

・参加費 : 無料

・参加方法 : 「TOKYO CREATIVE CROSSING 2024」特設サイトでのライブ配信視聴(登録不要)

※ACC会員社のみ視聴可能なコンテンツについては、ご登録が必須

・特設サイト: https://tokyo-creative-crossing.com

・その他 : イベント後には、アーカイブ配信も予定しています(年内予定)。

セッションごとの参加が可能です。

実施内容や時間は変更になる可能性があります。

■贈賞式

日程 :2024年12月6日(金)

会場 :東京ポートシティ竹芝 ポートホール

対象者:ご招待制

※参加できる人数には制限があります。

※お申込みは受け付けておりません。

■「TOKYO CREATIVE CROSSING 2024(クリクロ)」ってどんなイベント?

【1】時代を代表するクリエイターによるトークセッション

広告業界に留まらない越境したクリエイティビティのオープニングキーノートをはじめ、ACC賞部門ごとの審査委員による入賞作品解説、そして、会の最後には審査委員長9名が一堂に会してのクロストークまで。

アイデアのヒントが詰まったトークセッションを用意。

【2】プレゼンテーションを公開

マーケティング・エフェクティブネス部門、クリエイティブイノベーション部門の最終審査会でのプレゼンテーション収録映像を、イベント開催前から視聴可能。

(11月中旬公開予定)

※マーケティング・エフェクティブネス部門の内容に関しては、ACC会員社のみ視聴可能のプログラムとなります。

【3】あらゆるフィールドで活躍する若手が競い合う「ACCヤングコンペ」

2024年は株式会社クボタ協賛で、30歳以下を対象としたヤングコンペを開催。

ファイナリストが、「若者に“食と農業”に対する興味喚起と“食”に関わる社会課題解決につながるコミュニケーション施策」をテーマに競い合います。

当日は公開プレゼンテーションを実施し、その場でグランプリを決定。

■「TOKYO CREATIVE CROSSING 2024」ロゴマーク

TOKYO CREATIVE CROSSING 2024

