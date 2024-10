第一事業部 技術グループ 猪口 敏一登壇！ヤクモ「高層建物の風揺れ対策 TMDとAMD徹底比較」

ヤクモは、2024年11月14日(木)にウェビナー「高層建物の風揺れ対策 TMDとAMD徹底比較」を開催します。

ヤクモは、2024年11月14日(木)にウェビナー「高層建物の風揺れ対策 TMDとAMD徹底比較」を開催。

●詳細・申込み

https://ma.yacmo.co.jp/webinar-202411

高層のオフィスやホテル、マンションの風による揺れは、快適な環境に影響を与える重要な問題です。

この問題を解決するため、パッシブ型のTMD(Tuned Mass Damper)とアクティブ型のAMD(Active Mass Damper)という2つの制振装置が広く使われています。

本ウェビナーでは、比較しながらこの2つの制振装置の動作原理、特徴を説明します。

また、AMDを採用した建物を例に、AMDをTMDに置き換えた場合の違いについても解説します。

TMDとAMDのどちらを採用したほうが問題の解決に繋がるのかがわかる内容となっています。

■このような方にオススメ

・風揺れなどの水平の環境振動の対策に興味がある方

・TMDとAMDの違いやメリット・デメリットを学びたい方

・高層建物の揺れ対策について学びたい設計者や技術者

・建物の居住性向上に関心のあるビルオーナーや不動産管理者

■開催概要

タイトル: 高層建物の風揺れ対策 TMDとAMD徹底比較

開催日時: 2024年11月14日(木)15:00〜15:45

開催形式: オンライン(Zoomによるウェビナーでの開催)

参加費 : 無料

申込み : 以下のURLよりお申し込みください

URL : https://ma.yacmo.co.jp/webinar-202411

注意事項: ・当日のウェビナーの録音、動画撮影はご遠慮ください

・同業他社さまのご参加はご遠慮いただいています

■登壇者プロフィール

ヤクモ

第一事業部 技術グループ

猪口 敏一(いぐち としかず)

【略歴】

機械メーカーで約15年間、建設機械、耐久試験機、搬送装置などの制御ソフトの設計に従事。

ヤクモに入社後は、ビル用アクティブ制振装置(AMD)の制御設計およびプログラミングを担当。

