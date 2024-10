¡Ö¤ê¤Ü¤ó¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óWEBÆ°²è¸ø³«¡ª¥Ï¡¼¥Ð¡¼¸¦µæ½ê¡Ø¤¤¤Ä¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤â¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¤½¤Ð¤Ç¡£HABA SQUALANE¡Ù

ハーバー研究所は、来年70周年を迎えるまんが雑誌「りぼん」(集英社)とコラボレーションし、WEB動画『いつのあなたにも、いちばんそばで。HABA SQUALANE』〜「この日々に、スポットライトを。」篇〜を2024年10月15日(火)より公開中です。

ハーバーの高品位「スクワラン」は天然由来成分を使用したスクワラン100%、純度99.9%の美容オイル。

化粧水の後にたった1滴で乳液・クリームの代わりになり、肌が本当に求めている成分だけを補うシンプルさが特長です。

人生にも肌にも迷いやゆらぎを抱えていると言われる30代〜40代。

結婚・出産やキャリア、家族・友人関係など、いくつにも分岐する人生の選択の連続の中、漠然とした迷いや不安を抱える時期です。

ハーバーは、日々自分らしく生きる人々へ、生き方や年齢、性別、肌質がちがっても、あなた本来のうつくしさを引きだす高品位「スクワラン」を通じ、自分の素肌を好きになっていただくことで、等身大の自分を好きになって輝いて欲しい、という思いから、WEB動画を企画しました。

幼い頃、30代〜40代女性の身近な存在だった「りぼん」の仲間たち。

■30秒

■15秒

<WEB動画 制作監督メッセージ>

■HABAの、まなざし

困難や迷いに直面する30代〜40代の女性に寄り添う存在であるHABA。

そんなHABAの目線となってカメラアングルを作ることで、彼女たちを見守るような映像にしたいと考えました。

また、3名のりぼんキャラクターはHABAそのものであり、女性たちの日々を応援する存在として描いています。

私は2024年で30歳となりますが、周囲の環境もかなり変化していて、自分の中で色んな感情がうごめく日々です。

落ち込むこともあるし、葛藤することもかなりありますが、その中でも自分に手入れをしてあげること、これは欠かしてはいけないと思うようになりました。

自分を労って、大切にすると自ずと光が差す瞬間があります。

美容は外面を磨くことと捉えられがちですが、オイルを塗ること一つでさえ、癒しになる。

そして楽しい。

いつの間にか内面も手入れされていく。

美容にそこまで詳しくなかった私ですが、そう思ってからはより日常の中で大切な一部となりました。

そんなありのままを肯定して、素の自分の良さをさらに輝かせてくれる存在、それがHABAだと思います。

HABAの魅力をたくさんの方に知ってもらいたい。

そう思いながら、コンテを考えました。

りぼんっ子として育ち、3作品それぞれから大きな影響を受けてきたので、トキメキとワクワクも忘れずに盛り込んで。

■江田 明里|Akari Eda

1994年東京生まれ。

日本大学芸術学部映画学科卒業。

映像制作会社勤務後、2020年より山田智和氏に師事。

2022年独立後、ミュージックビデオ、コマーシャル、ファッションムービーなど多岐にわたる作品を監督している。

江田 明里 Akari Eda

<HABA SQUALANE×りぼん70周年コラボレーション>

幼い頃、身近な存在だった雑誌「りぼん」の仲間たち。

日々自分らしく生きる人々をハーバーと一緒に、あなたのそばで、寄り添い、応援します。

70周年りぼんロゴ

〜動画内で、日々自分らしく生きる人々に寄り添う「りぼん」の仲間たち〜

WEB動画内りぼんの仲間たち ちびまる子ちゃん

WEB動画内りぼんの仲間たち ご近所物語

WEB動画内りぼんの仲間たち ときめきトゥナイト

〜作品紹介〜

■ちびまる子ちゃん 著者:さくら ももこ

ちびまる子ちゃん漫画表紙

『ちびまる子ちゃん』は、1986年から1996年まで『りぼん』で連載。

1970年代の静岡県清水市を舞台に、小学3年生の「ちびまる子ちゃん」ことさくら ももこが家族や友達と繰り広げる日常生活を描いたコメディ漫画で、日常の小さな幸せを再確認させてくれる、心温まるストーリーが魅力です。

累計発行部数は3,200万部を超え、国内外で広く愛されています。

■ご近所物語 著者:矢沢 あい

ご近所物語漫画表紙

『ご近所物語』は、1995年から1997年まで『りぼん』で連載された、矢澤芸術学院で学ぶ高校生たちの青春物語。

主人公の幸田実果子とその仲間たちが夢を追いかける姿が生き生きと描かれています。

個性豊かなファッションや、友情、恋愛、成長といったテーマが多くの読者に共感を呼び、世代を超えて愛されている作品です。

累計発行部数は770万部を超え、今もなお世界中に影響を与え続けています。

■ときめきトゥナイト 著者:池野 恋

ときめきトゥナイト漫画表紙

『ときめきトゥナイト』は、1982年から1994年まで『りぼん』で連載。

吸血鬼の父と狼女の母を持つ少女、江藤蘭世を主人公に、彼女の恋愛や冒険を描いたファンタジーラブコメディです。

物語は3部構成で、蘭世の物語を中心に、次世代キャラクターたちの物語も展開されています。

累計発行部数は3,000万部を超え、世代を超えて愛され続けています。

再び蘭世を主人公にした続編『ときめきトゥナイト それから』も、「クッキー」で大人気連載中です。

<「わたしのピュアルーツ」キャンペーン実施中!>

2024年10月15日(火)より、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて、ハーバーの利用がはじめての方を対象とした高品位「スクワラン」をお得に試せるセット商品を限定発売。

また、ショップハーバーでは、お手元で気軽に試せる高品位「スクワラン」の「うるおい体験会」を実施中です。

\今ならお得に試せるチャンス!/

わたしのピュアルーツ ―無添加※1うるおい体感セット―

1,540円(税込み)

ハーバーのスキンケアの原点「ピュアルーツ」シリーズ。

シンプル3ステップのお手入れで、肌荒れを防ぎ、すこやかな肌を保ちます。

■ハーバーの利用が初めての方限定

わたしのピュアルーツ ―無添加うるおい体感セット―

【セット内容】商品番号009264

●高品位「スクワラン」(化粧オイル)15mL

●スクワクレンジング(メイク落とし)20mL

●Gローション(化粧水)20mL×2本

●薬用 ホワイトレディ(美容液)【医薬部外品】8mL

※お一人様1セット、1回限り

※会員登録が必要です。

※数量限定、なくなり次第終了。

スマホで簡単注文

<【開催中】ショップハーバーにて、スキンケアサンプルセットをプレゼント>

全国のショップハーバーにて、「うるおい体験会」を実施中。

高品位「スクワラン」をお手元で体験していただいた方に、スキンケアサンプルセットをプレゼント中です。

ぜひ、店頭でもご自宅でもお試しいただき、高品位「スクワラン」の魅力をたっぷり感じてください。

■開催期間:2024年10月15日(火)〜2025年3月31日(月)

※お一人様1回限り

※期間中でも、なくなり次第終了となります。

※通信販売・オンラインショップ・セルフコーナーでは実施しておりません。

お手元でうるおい体験

※イメージです

【売上本数3,200万本を突破※2!ハーバー高品位「スクワラン」について】

スクワランは、天然由来成分を使用したスクワラン100%、純度99.9%の美容オイルです。

1983年の発売以来、性別、年代を問わず多くの方にご愛用いただいていているロングセラー商品です。

化粧水の後にたった1滴で乳液・クリームの代わりになり、朝晩1滴ずつの使用で、一番小さいサイズ(15mL)でも約3か月使用いただけるコストパフォーマンスの良さも好評です。

高純度なので、オイルとは思えないほどサラっとした感触でベタつかず、肌をふっくらと潤わせます。

さらに、乾燥や紫外線によるダメージから肌を守り、乾燥による小ジワを目立たなくします(効能評価試験済み)。

純度が高く成分が安定しているため、酸化・変質しにくく、紫外線に対して油やけの心配もありません。

●高品位「スクワラン」(化粧オイル)(スクワラン100%、純度99.9%)

15mL 1,540円、30mL 2,750円、60mL 5,060円、120mL 9,350円(すべて税込み)

※2 2004年3月〜2023年9月までの出荷本数(15mLは1本・30mLは2本・60mLは4本・120mLは8本で換算した場合)

≪無添加主義(R)≫

ハーバーは創業以来「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義(R)」を貫き、その理念をすべての化粧品に反映しています。

ハーバーがこだわる5つの無添加

※1 防腐剤パラベン、石油系界面活性剤、合成香料、鉱物油、タール系色素は無添加です。

