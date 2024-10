Steamのショッピングカートページに「デジタル製品を購入すると、Steam上で製品のライセンスが付与されます」という通知が表示されるようになりました。この変更はカリフォルニア州で制定された法律に対応するためのものだと見られています。Steam | ショッピングカートhttps://store.steampowered.com/cartSteam now tells gamers up front that they're buying a license, not a game

Steam や利用権を利用するには、ユーザーのコンピュータへ、本コンテンツおよび本サービスがダウンロードおよびインストールされる必要があります。Valve は、本コンテンツおよび本サービスを(営利目的での利用が本規約または適用される利用権に関する規定において明確に認められている場合を除き)非営利目的で個人利用する非独占的なライセンスおよび利用権を付与し、ユーザーはこれを取得します。本ライセンスは、(a)本規約または(b)本ライセンスを含む利用権が終了した場合に終了します。本コンテンツおよび本サービスはライセンス供与されるものであり、販売されません。ライセンスとともに、本コンテンツおよび本サービスに関する権原または所有権が付与されることはありません。

https://www.engadget.com/gaming/steam-now-tells-gamers-up-front-that-theyre-buying-a-license-not-a-game-085106522.htmlSteam adds the harsh truth that you’re buying “a license,” not the game itself - Ars Technicahttps://arstechnica.com/gaming/2024/10/steam-now-reminds-you-that-it-really-sells-a-license-for-a-digital-product/Steamのショッピングカートに追加された通知が以下。「デジタル製品を購入すると、Steam上で製品のライセンスが付与されます」と表示されています。この通知はショッピングカートに商品が入っているか否かに関係なく常に表示されます。Steamの利用規約には以前から「ユーザーはゲームそのものを取得するわけではなく、ゲームの利用権を取得するだけである」という旨の条項が含まれていました。2024年9月26日に更新されたバージョンの利用規約に含まれる当該条項が以下。今回のショッピングカートへの通知追加は、この条項を分かりやすくユーザーに示すための施策と考えられます。Steamの通知追加は、カリフォルニア州で制定された消費者保護法「AB 2426」が関係していると見られています。AB 2426はゲームや音楽などのデジタルコンテンツの販売者に対して「ユーザーにコンテンツそのものを販売するのではなくアクセス権を与える販売形態の場合、販売形態について明示する」「『永続的にオフラインで利用できるコンテンツ』ではない場合、『買う』『購入』といった用語を使用してはならない」といったことを義務付ける法律です。Steamの通知追加は、このうち「販売形態の明示」に当たるものと考えられています。永久に利用できないデジタルコンテンツには「購入」ボタンを付けてはならない法律がカリフォルニア州で制定される - GIGAZINE