ゴディバが展開するチョコレートドリンク「ショコリキサー」に、「生キャラメル ショコリキサー」が登場!

生キャラメルソースとミルキーなチョコレートを合わせたショコリキサーです☆

ゴディバ「生キャラメル ショコリキサー」

価格:

・レギュラーサイズ(270ml)870円

・ラージサイズ(350ml)980円

・ホット(220ml)770円(税込)

発売日:2024年11月1日(金)

販売店舗:全国のショコリキサー取扱店 (一部お取扱いの無い店舗があります)

とろけるような食感の生キャラメルソースに、ミルキーな味わいのチョコレートを合わせたショコリキサーです。

生キャラメルの豊かな香りと優しい甘みが、口いっぱいに広がる一杯。

アイスとホットで楽しめます。

とろけるような生キャラメルソースと、チョコレートのコンビネーションを楽しめるショコリキサー。

ゴディバの「生キャラメル ショコリキサー」は、2024年11月1日より発売です☆

