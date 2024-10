東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「グランドニッコー東京ベイ 舞浜」のオールデイダイニング「ル・ジャルダン」に「ハッピーホリデースイーツセット 〜サンタからの贈り物〜」が登場。

東京ベイエリアを一望できるお席で、サンタクロースやトナカイをモチーフにした、見た目も楽しめる7種類のスイーツが味わえます☆

グランドニッコー東京ベイ 舞浜「ル・ジャルダン」ハッピーホリデースイーツセット 〜サンタからの贈り物〜

価格:1名3,900円(税・サ込)

One Harmony会員価格:1名3,700円(税・サ込)

プレミアムセレクション特典・ロイヤル会員・エクスクルーシィヴ会員価格:1名3,500円(税・サ込)

提供期間:2024年11月15日(金)〜12月15日(日)の金・土・日限定

提供時間:11:30〜16:00

場所:グランドニッコー東京ベイ 舞浜 オールデイダイニング「ル・ジャルダン」

「グランドニッコー東京ベイ 舞浜」のオールデイダイニング「ル・ジャルダン」にクリスマスの華やぎをイメージした「ハッピーホリデースイーツセット 〜サンタからの贈り物〜」が登場。

スイーツプレートとしては、爽やかな香りのチェリームースと甘酸っぱい苺のムースに、自家製オレンジコンフィチュールと洋酒漬けのグリオットチェリーがアクセントの「チェリーとストロベリーのサンタクロース」が提供されます。

さらに「トナカイサブレ」が引く、プレゼント満載のソリに見立てた「ホワイトチョコレートとショートケーキ」など、クリスマスらしさあふれるスイーツをレイアウト。

また、バニラ風味の「雪だるまマカロン」「さつまいもと抹茶のツリータルト」など、計7種類の見た目にもかわいいスイーツを楽しめるスイーツがセットになっています。

セットで楽しむ「ピスタチオとベリーのクリスマスパフェ」は、苺をふんだんに使用し、ピスタチオ風味のマスカルポーネクリームとの赤と緑のクリスマスカラーが鮮やかな一品です。

「ハッピーホリデースイーツセット」を注文された方は、オールデイダイニング「ル・ジャルダン」の中でも東京ベイエリアを一望できるお席を優先的に利用可能。

そのほか、オプションメニューとして併設のバーカウンターで提供されるノンアルコールカクテル「リンゴとキャラメルシナモンのフローズンカクテル〜魔法にかけられて〜」を、特別料金で楽しめます。

柔らかな日差しと冬の澄んだ空気に煌めく景色を眺めながら、色とりどりのプレゼントを一つずつ開けていくような心躍るティータイムを過ごせるセットです。

クリスマスらしさあふれるスイーツを、景色を眺めながら楽しめるセット。

グランドニッコー東京ベイ 舞浜の「ハッピーホリデースイーツセット 〜サンタからの贈り物〜」は、2024年11月15日から12月15日までの金・土・日限定で販売されます☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 金・土・日限定のクリスマススイーツセット!グランドニッコー東京ベイ 舞浜「ル・ジャルダン」 appeared first on Dtimes.