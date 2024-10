サーティワンに、「クリスマス アイスクリームケーキ」と、好きなアイスクリーム10個を、飛び出す絵本のようなBOXでテイクアウトできる「クリスマス パーティーセット」が登場!

まるでクリスマスマーケットのようにワクワクするラインナップになっています☆

サーティワン「クリスマス アイスクリームケーキ/パーティーセット」

販売期間:2024年11月1日(金)〜 12月25日(水)

モバイルオーダー・店舗 予約スタート:2024年10月15日(火)

サーティワンでしか味わえない、食べる前から選ぶ楽しさいっぱいのアイスクリームが勢ぞろいしています。

家族やお友だち、大切な人と一緒に、サーティワンのアイスクリームで特別なクリスマスを楽しめます☆

クリスマス パレット8

価格:5,000円(税込)

サイズ:6号サイズ/直径 約18.5cm×高さ 約5cm

8つのピースにわかれ、1ピースごとに違った味を楽しめる、毎年大人気のクリスマス パレット8。

人気フレーバーやこのケーキだけのフレーバーなど、たくさんのフレーバーが味わえる、どのピースを選ぶか迷うのも楽しいケーキです。

2024年はクリスマスツリーに飾るオーナメントをイメージ。

おそろいの帽子をかぶったサンタとトナカイや、プレゼントを持ったしろくまなど、オーナメントらしく素朴であたたかみのあるデザインです。

ピース一つ一つがクリスマスらしさたっぷりで、みんなで楽しめるケーキに仕上げられています。

フィルムもたくさんのオーナメントやクリスマスの風景のデザインで、赤と緑がクリスマス気分を盛り上げます。

お子さんから大人まで楽しめるフレーバーがラインナップされた、みんなでワイワイ楽しめるアイスクリームケーキです。

クリスマス パレット4

価格:3,700円(税込)

サイズ:4号サイズ/直径 約14cm×高さ 約5cm

ケーキ全体でイチゴのショートケーキをイメージした「クリスマス パレット4」

サンタのコスチュームを着た白くまが、クリスマスケーキをみんなのおうちにプレゼントしに行くシーンが表現されています。

赤いホイップは、ショートケーキのイチゴをイメージしたイチゴ風味です。

フレーバーはみんなで楽しめる人気のフレーバーが集められています。

フィルムも、ショートケーキをイメージし、白くまやクリスマスモチーフの柄もあしらわれたかわいいデザインです。

かわいい白くまと楽しいクリスマスを過ごすことができます。

クリスマス パーティーセット

価格:スモール10個 3,700円・レギュラー10個 4,700円(税込)

好きなアイスクリームを10個(スモールorレギュラー)選んで、飛び出す絵本のようなBOXでテイクアウトできる、クリスマス パーティーセット。

2024年はクリスマスマーケットにあるサンタクロースのアイスクリームショップをイメージしたワクワクするようなかわいいデザインです。

BOXを開けると、アイスクリームをスクープする大きなサンタクロースが飛び出します。

サンタクロースのお手伝いをするのは、緑の帽子がかわいい小さな妖精たち。

妖精たちやアイスクリームのピックは、サンタクロースのアイスクリーム屋さんの箱部分にある切り込みに刺し込んで飾ったり、食べ終わった後もアイスクリーム屋さんごっこをして遊ぶことができます。

さらに、付属のカラースプレーでアイスクリームをデコレーションでき、パーティーが盛り上がること間違いなしです。

「クリスマス アイスクリームケーキ」と、飛び出す絵本のようなBOXでお好きなアイスクリーム10個をテイクアウトできる「クリスマス パーティーセット」がラインナップ。

サーティワンにて2024年10月15日より予約受付が開始されている「クリスマス アイスクリームケーキ」と「パーティーセット」の紹介でした☆

