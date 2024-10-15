¾å°Ì3¥Á¡¼¥à¤¬Â·¤Ã¤Æ4Ï¢¾¡¡ª Âç¾¡¤ÎI¿À¸Í¤¬¼ó°ÌÉâ¾å¡¢ÅÚÃÅ¾ì¾¡Íø¤ÎS¹ÅçR¤äÅìµþNB¤¬Â³¤¯¡ÚSOMPO WE¥ê¡¼¥°¡Û
13Æü¤È14Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢2024-25 SOMPO WE¥ê¡¼¥°Âè5Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
Á°Àá3Ï¢¾¡¤òÃ£À®¤·¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¥ì¥¸¡¼¥Ê¤Ï¡¢2Ï¢ÇÔÃæ¤Ç7°Ì¤Î¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡£CK¤«¤é¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼Ä¾·â¤Î¥·¡¼¥ó¤âºî¤Ã¤¿S¹ÅçR¤À¤¬¡¢¥¹¥³¥¢¤òÆ°¤«¤»¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤ë¡£
¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È¿·³ãL¤â¡¢¾åÈøÌîÊÕ¤á¤°¤ß¤Îº¸¥¯¥í¥¹¤«¤éÍµÈº´¿¥¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥Ð¡¼¤Î¾å¡£68Ê¬¤Ë¤ÏÃæÅè½ÊÇµ¤Îº¸¥µ¥¤¥ÉÆÍÇË¤«¤éS¹ÅçR¤¬·èÄêµ¡¤òºî¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¾åÌî¿¿¼Â¤Ï±¦¥Ý¥¹¥È¤ËÅö¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¤Ç½ªÎ»¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢¤Ä¤¤¤ËS¹ÅçR¤¬ÀèÀ©¡£¾®Àî°¦¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥Ë¥¢¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤Î¤ÏÍûÀ¿²í¡£ÅÚÃÅ¾ì¤Ç¾¡Íø¤òÄÏ¤ó¤ÀS¹ÅçR¤Ï4Ï¢¾¡¤ò¼ý¤á¡¢³«Ëë¤«¤é¤ÎÌµÇÔ¤â¥¡¼¥×¤·¤¿¡£
S¹ÅçR¤ÈÆ±¤¸¤¯3Ï¢¾¡Ãæ¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ÇÊÂ¤Ö2°ÌINAC¿À¸Í¥ì¥ª¥Í¥Ã¥µ¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¾¡Íø¤Ê¤·¤Î11°Ì¥Î¥¸¥Þ¥¹¥Æ¥é¿ÀÆàÀîÁêÌÏ¸¶¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤¿°ìÀï¡£I¿À¸Í¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î7Ê¬¡¢¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤«¤éºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÎÎ¢¤ØÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥«¥ë¥í¥¿¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹¤¬2»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¹¬ÀèÎÉ¤¯ÀèÀ©¤¹¤ë¡£
24Ê¬¤Ë¤Ï¥¹¥¢¥ì¥¹¤Î¥Ï¥¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤éI¿À¸Í¤¬¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¡£½¦¤Ã¤¿¥«¥ë¥é¡¦¥â¥ì¥é¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿GK¤ÎÆ¬¾å¤ò±Û¤¹¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¡£
¤½¤Î3Ê¬¸å¤Ë¤Ï°¦ÀîÍÛºÚ¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÄÀ¤á¡¢¤³¤Á¤é¤â2»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¡£¸åÈ¾¤Ë¤ÏÀ®µÜÍ£¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥À¥á²¡¤·¤·¡¢I¿À¸Í¤¬4-0¤ÎÂç¾¡¡£½éÂå½÷²¦¤¬ÆÀ¼ºÅÀº¹¤ÇS¹ÅçR¤ò¾å²ó¤ê¡¢¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë3°ÌÆü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ì¡¼¥¶¤Ï¡¢ÁêÌÏ¸¶¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¾¡¤Á¤¬¤Ê¤¤ºÇ²¼°Ì¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÀçÂæ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤È¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¡£Àè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï11Ê¬¤ÎÅìµþNB¡£ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤«¤é¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿ÅÚÊýËãÜ¿¤¬¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç»Å³Ý¤±¤Æº¸Â¤Ç¥³¡¼¥¹¤òÆÍ¤¯¡£
18Ê¬¤Ë¤ÏÅÚÊý¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò»³ËÜÍ®·î¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¡£30Ê¬¤Ë¤Ï»³ËÜ¤¬¼«¤é³ÍÆÀ¤·¤¿PK¤ò·è¤á¤Æ¼«¿È2ÅÀÌÜ¡£ÅìµþNB¤¬3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£
¥Ô¥ó¥Á¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥Þ¥¤ÀçÂæ¤ÎÈ¿·â¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅìµþNB¤Ï¡¢½ªÈ×¤Ë´ä粼¿´Æî¤¬4ÅÀÌÜ¡£S¹ÅçR¡¤I¿À¸Í¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë4Ï¢¾¡¤òÄÏ¤ó¤À¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢ÅìµþNB¤È¾¡¤ÁÅÀ¤ÇÊÂ¤Ö4°Ì¥¸¥§¥ÕÀéÍÕ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ï¡¢1»î¹ç¾Ã²½¤¬¾¯¤Ê¤¤9°Ì¤Á¤Õ¤ìAS¥¨¥ë¥Õ¥§¥óºë¶Ì¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç0-2¤ÎÇÔÀï¡£2¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹8°ÌACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤È½é¾¡Íø¤òÁÀ¤¦10°ÌÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ãVENTUS¤Î°ìÀï¤Ï¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢AFC Women¡Çs Champions League 2024/25¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë»°É©½Å¹©±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Î»î¹ç¤Ï¡¢Âè4Àá¤ËÂ³¤¯¸åÆü³«ºÅ¡£Âè5Àá¤Î»°É©½Å¹©±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹vs ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ï12·î11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¢¡2024-25 SOMPO WE¥ê¡¼¥°Âè5Àá
10/13(Æü)
Æü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ì¡¼¥¶ 4-0 ¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÀçÂæ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹
¡ÚÅìµþNB¡Û
ÅÚÊýËãÜ¿(Á°11)
»³ËÜÍ®·î(Á°18¡¢Á°30)
´ä粼¿´Æî(¸å44)
10/14(·î)
¤Á¤Õ¤ìAS¥¨¥ë¥Õ¥§¥óºë¶Ì 2-0 ¥¸¥§¥ÕÀéÍÕ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹
¡ÚELºë¶Ì¡Û
±àÅÄÍªÆà(Á°31)
À¥¸Í¸ý¾¿(¸å39)
ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ãVENTUS 0-0 ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹
¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¥ì¥¸¡¼¥Ê 1-0 ¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹
¡ÚS¹ÅçR¡Û
ÍûÀ¿²í(¸å45¡Ü2)
INAC¿À¸Í¥ì¥ª¥Í¥Ã¥µ 4-0 ¥Î¥¸¥Þ¥¹¥Æ¥é¿ÀÆàÀîÁêÌÏ¸¶
¡ÚI¿À¸Í¡Û
¥«¥ë¥í¥¿¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹(Á°7)
¥«¥ë¥é¡¦¥â¥ì¥é(Á°24)
°¦ÀîÍÛºÚ(Á°27)
À®µÜÍ£(¸å19)
12/11(¿å)
»°É©½Å¹©±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ vs ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹
Á°Àá3Ï¢¾¡¤òÃ£À®¤·¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¥ì¥¸¡¼¥Ê¤Ï¡¢2Ï¢ÇÔÃæ¤Ç7°Ì¤Î¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡£CK¤«¤é¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼Ä¾·â¤Î¥·¡¼¥ó¤âºî¤Ã¤¿S¹ÅçR¤À¤¬¡¢¥¹¥³¥¢¤òÆ°¤«¤»¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤ë¡£
¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È¿·³ãL¤â¡¢¾åÈøÌîÊÕ¤á¤°¤ß¤Îº¸¥¯¥í¥¹¤«¤éÍµÈº´¿¥¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥Ð¡¼¤Î¾å¡£68Ê¬¤Ë¤ÏÃæÅè½ÊÇµ¤Îº¸¥µ¥¤¥ÉÆÍÇË¤«¤éS¹ÅçR¤¬·èÄêµ¡¤òºî¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¾åÌî¿¿¼Â¤Ï±¦¥Ý¥¹¥È¤ËÅö¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
S¹ÅçR¤ÈÆ±¤¸¤¯3Ï¢¾¡Ãæ¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ÇÊÂ¤Ö2°ÌINAC¿À¸Í¥ì¥ª¥Í¥Ã¥µ¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¾¡Íø¤Ê¤·¤Î11°Ì¥Î¥¸¥Þ¥¹¥Æ¥é¿ÀÆàÀîÁêÌÏ¸¶¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤¿°ìÀï¡£I¿À¸Í¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î7Ê¬¡¢¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤«¤éºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÎÎ¢¤ØÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥«¥ë¥í¥¿¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹¤¬2»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¹¬ÀèÎÉ¤¯ÀèÀ©¤¹¤ë¡£
24Ê¬¤Ë¤Ï¥¹¥¢¥ì¥¹¤Î¥Ï¥¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤éI¿À¸Í¤¬¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¡£½¦¤Ã¤¿¥«¥ë¥é¡¦¥â¥ì¥é¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿GK¤ÎÆ¬¾å¤ò±Û¤¹¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¡£
¤½¤Î3Ê¬¸å¤Ë¤Ï°¦ÀîÍÛºÚ¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÄÀ¤á¡¢¤³¤Á¤é¤â2»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¡£¸åÈ¾¤Ë¤ÏÀ®µÜÍ£¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥À¥á²¡¤·¤·¡¢I¿À¸Í¤¬4-0¤ÎÂç¾¡¡£½éÂå½÷²¦¤¬ÆÀ¼ºÅÀº¹¤ÇS¹ÅçR¤ò¾å²ó¤ê¡¢¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë3°ÌÆü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ì¡¼¥¶¤Ï¡¢ÁêÌÏ¸¶¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¾¡¤Á¤¬¤Ê¤¤ºÇ²¼°Ì¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÀçÂæ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤È¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¡£Àè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï11Ê¬¤ÎÅìµþNB¡£ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤«¤é¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿ÅÚÊýËãÜ¿¤¬¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç»Å³Ý¤±¤Æº¸Â¤Ç¥³¡¼¥¹¤òÆÍ¤¯¡£
18Ê¬¤Ë¤ÏÅÚÊý¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò»³ËÜÍ®·î¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¡£30Ê¬¤Ë¤Ï»³ËÜ¤¬¼«¤é³ÍÆÀ¤·¤¿PK¤ò·è¤á¤Æ¼«¿È2ÅÀÌÜ¡£ÅìµþNB¤¬3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£
¥Ô¥ó¥Á¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥Þ¥¤ÀçÂæ¤ÎÈ¿·â¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅìµþNB¤Ï¡¢½ªÈ×¤Ë´ä粼¿´Æî¤¬4ÅÀÌÜ¡£S¹ÅçR¡¤I¿À¸Í¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë4Ï¢¾¡¤òÄÏ¤ó¤À¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢ÅìµþNB¤È¾¡¤ÁÅÀ¤ÇÊÂ¤Ö4°Ì¥¸¥§¥ÕÀéÍÕ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ï¡¢1»î¹ç¾Ã²½¤¬¾¯¤Ê¤¤9°Ì¤Á¤Õ¤ìAS¥¨¥ë¥Õ¥§¥óºë¶Ì¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç0-2¤ÎÇÔÀï¡£2¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹8°ÌACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤È½é¾¡Íø¤òÁÀ¤¦10°ÌÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ãVENTUS¤Î°ìÀï¤Ï¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢AFC Women¡Çs Champions League 2024/25¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë»°É©½Å¹©±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Î»î¹ç¤Ï¡¢Âè4Àá¤ËÂ³¤¯¸åÆü³«ºÅ¡£Âè5Àá¤Î»°É©½Å¹©±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹vs ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ï12·î11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¢¡2024-25 SOMPO WE¥ê¡¼¥°Âè5Àá
10/13(Æü)
Æü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ì¡¼¥¶ 4-0 ¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÀçÂæ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹
¡ÚÅìµþNB¡Û
ÅÚÊýËãÜ¿(Á°11)
»³ËÜÍ®·î(Á°18¡¢Á°30)
´ä粼¿´Æî(¸å44)
10/14(·î)
¤Á¤Õ¤ìAS¥¨¥ë¥Õ¥§¥óºë¶Ì 2-0 ¥¸¥§¥ÕÀéÍÕ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹
¡ÚELºë¶Ì¡Û
±àÅÄÍªÆà(Á°31)
À¥¸Í¸ý¾¿(¸å39)
ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ãVENTUS 0-0 ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹
¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¥ì¥¸¡¼¥Ê 1-0 ¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹
¡ÚS¹ÅçR¡Û
ÍûÀ¿²í(¸å45¡Ü2)
INAC¿À¸Í¥ì¥ª¥Í¥Ã¥µ 4-0 ¥Î¥¸¥Þ¥¹¥Æ¥é¿ÀÆàÀîÁêÌÏ¸¶
¡ÚI¿À¸Í¡Û
¥«¥ë¥í¥¿¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹(Á°7)
¥«¥ë¥é¡¦¥â¥ì¥é(Á°24)
°¦ÀîÍÛºÚ(Á°27)
À®µÜÍ£(¸å19)
12/11(¿å)
»°É©½Å¹©±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ vs ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¥ä¥ó¥Þ¡¼¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹